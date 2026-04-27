Christian Vieri, sobre Lewandowski: "La Juventus se lo llevará el año que viene, pero lo veo mejor en el AC Milan"

El delantero del Barcelona ha despertado el interés de la Juventus y el Milan, que luchan por su fichaje. Vieri, leyenda del fútbol italiano, asegura que el polaco acabará en el equipo de Turín, aunque encaja mejor en el cuadro de San Siro

Lewandowski abandonará el Barcelona en este mercado de fichajes. El contrato del polaco llega a su final y, tras no renovar, el delantero saldrá gratis. La Serie A parece ser su destino después de que la Juventus y el Milán hayan pujado por su fichaje. De momento, el equipo de Turín le gana la batalla al rossonero. Christian Vieri, leyenda del fútbol italiano, se ha mojado acerca de la más que posible llegada de Lewandowski a la Serie A y subraya que el atacante del Barcelona "se lo llevará la Juventus, aunque lo veo más en el Milan".

"Para mí, la Juve se llevará al delantero para el año que viene, pero veo mejor a Lewandowski en el Milan", afirmó con rotundidad en comentarios a DAZN. El debate está presente en Italia y desde el país transalpino aseguran que lo más probable es que Lewandowski acabe jugando en la Juventus. La Vecchia Signora busca dar un cambio de aires a su delantera y el futbolista del Barcelona encaja con lo que busca el cuadro italiano. La salida de Vlahovic tras acabar contrato propicia que la Juventus se lance al mercado de fichajes en busca de Lewandowski.

Vieri, no termina de ver claro que Lewandowski encaje en el modelo de la Juventus y propone otro nombre sobre la mesa, el de Kolo Muani, además de firmar la renovación de Vlahovic. "A mí me alegraría el regreso de Kolo Muani, porque si tienes a Dusan Vlahovic en casa, tienes que intentar renovarlo de todos modos porque no hay nadie como él", señala.

Lo único que, de momento, puede torcer la operación sería el AC Milan. Los milaneses también han puesto el foco en Lewandowski para repetir la fórmula del éxito que lograron con Luka Modric. El croata salió gratis del Real Madrid al conjunto italiano y ha formado una excelente temporada en San Siro. En Italia aún creen que Lewandowski tiene muchos goles que aportar y esperan al polaco con los brazos abiertos.

Los registros goleadores en el Barcelona son los referentes de la Juventus y Milán

Desde su llegada al FC Barcelona en 2022, Lewandowski ha sido el referente goleador del equipo blaugrana, convirtiéndose en una estrella para una afición que logró reengancharse al equipo. En su primera temporada brilló con 23 goles en LaLiga, siendo clave para el título. En la 2023-24 su producción bajó ligeramente, aunque siguió liderando el ataque y superando la veintena de tantos totales. En la 2024-25 recuperó regularidad gracias a ajustes tácticos, mayor apoyo ofensivo y la confianza plena de Hansi Flick, con el que había coincidido en el Bayern Múnich. Esta temporada, el registro goleador ha descendido ligeramente, ya que el protagonismo del futbolista ha bajado en los planes del técnico alemán. Estos datos son los referentes de la Juventus y el Milan para lanzarse a por su fichaje.