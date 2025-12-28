Modrić no envejece y sigue asombrando: "Puede jugar con un cigarro en la boca"

Luka Modrić desafía la edad en Italia y se convierte en el eje del Milan que sueña con conquistar la Serie A

Lejos de mostrar señales de declive, Luka Modrić continúa demostrando que el talento no entiende de edad ni de fronteras. Tras cerrar una etapa histórica con el Real Madrid, muchos interpretaron su salida como el preludio de una despedida progresiva del fútbol de élite. Sin embargo, su llegada al AC Milan ha roto todos los pronósticos. En Italia, el croata no solo compite: manda.

El conjunto rossonero, actualmente en la pelea directa por el liderato de la Serie A, ha encontrado en Modrić un futbolista diferencial, capaz de ordenar, acelerar y decidir partidos desde una posición clave en el centro del campo.

El eje del nuevo Milan de Allegri

Desde su llegada, Massimiliano Allegri no tardó en convertir al croata en una pieza estructural del equipo. Ubicado como regista, Modrić se ha adueñado del ritmo del juego, ofreciendo una lectura táctica superior y una precisión técnica que marca diferencias cada fin de semana.

A sus 40 años, el exmadridista es el jugador con más minutos disputados en la plantilla del Milan, un dato que habla tanto de su estado físico como de su importancia estratégica. En un campeonato exigente y físico como el italiano, su regularidad ha sido clave para que el equipo encadene cuatro meses sin perder en liga.

Un fichaje que marca época en la Serie A

En un año repleto de movimientos en el mercado, el nombre de Modrić sobresale por encima del resto. Así lo han señalado voces autorizadas del fútbol italiano. El exdelantero Luca Toni no dudó en calificarlo como el mejor fichaje de 2025, destacando su calidad y su valentía para seguir compitiendo al máximo nivel en Europa.

Toni subrayó que, mientras otros campeones optan por destinos más lucrativos, Modrić eligió el desafío deportivo, una decisión que refuerza su legado competitivo. En la misma línea se expresó el exguardameta Sébastien Frey, quien valoró su impacto inmediato y su capacidad para brillar en un club histórico como el Milan.

Liderazgo dentro y fuera del campo

Más allá de los números —más de 1.300 minutos, titular en todas las jornadas disputadas, un gol y dos asistencias—, la influencia de Modrić va mucho más allá de las estadísticas. Su liderazgo silencioso, su experiencia en partidos de máxima exigencia y su mentalidad ganadora han transformado al vestuario.

El Milan, eliminado de competiciones secundarias como la Coppa Italia y la Supercopa, ha puesto todo su foco en el Scudetto, y el croata es el gran referente de ese objetivo. Allegri administra sus esfuerzos con inteligencia, reservándolo cuando es necesario para exprimir su mejor versión en la liga.

Un legado que sigue creciendo

Fuera del césped, Modrić también empieza a construir su futuro, con inversiones como su participación en una cervecera artesanal en Croacia, sin que eso afecte a su rendimiento deportivo. Recientemente, fue reconocido por La Gazzetta dello Sport como Leyenda del Año, un premio que resume su impacto en el fútbol italiano.

En San Siro, el tiempo parece haberse detenido para Luka Modrić. No envejece, dirige. No acompaña, lidera. Y mientras el Milan sueña con volver a lo más alto, el croata sigue demostrando que los verdaderos genios no entienden de calendarios, solo de fútbol.