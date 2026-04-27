Araujo no contempla salir del Barcelona en el mercado de fichajes

El central del Barcelona tiene mucha confianza en sí mismo y entiende que su futuro está en el club blaugrana, con el que tiene contrato hasta 2031

Ronald Araujo siente que su sitio está en el Barcelona. El central uruguayo, que ha vivido una temporada atípica, confía en sus capacidades técnicas y físicas para volver a triunfar en el conjunto blaugrana. El mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina y Araujo no contempla salir del cuadro azulgrana. Su participación ha decaído en esta campaña, pero aún así, el charrúa ni se desanima ni baja los brazos ante los retos que afronta en el Barcelona.

Araujo no contempla la opción de salir del Barcelona por falta de minutos

Las últimas temporadas de Ronald Araujo en el Barcelona han estado bajo el foco de la afición. Los múltiples errores que ha cometido le han costado caro al Barcelona y al propio jugador. El central se ha visto obligado, en este curso, a parar para despejar la mente, reencontrarse y volver a tener fuerzas para jugar al fútbol. En este periodo de tiempo, el uruguayo ha conseguido sus objetivos y volvió al Barcelona reforzado, aunque sin muchos minutos.

Lejos de desesperarse, Araujo cree que su oportunidad está cerca y es por ello que, según adelanta Sport, no contempla salir del Barcelona en este mercado de fichajes. Su contrato se extiende hasta 2031 y, de momento, la intención del uruguayo es cumplirlo. La confianza está siendo el fuerte de Araujo para atravesar esta etapa en su carrera deportiva.

En lo que va de campaña, Ronald Araujo ha jugado más de 1500 minutos, repartidos en 35 encuentros. Desde que regresó de su depresión, por la que se perdió 7 encuentros este curso, el uruguayo suma 2 titularidades en LaLiga, 2 en la Champions League y 1 en la Copa del Rey. Pau Cubarsí y Eric García se han hecho los dueños de la zaga azulgrana, desterrando al banquillo a Araujo.

Araujo, una oportunidad para hacer caja en el Barcelona

En el Barcelona aún no se han pronunciado acerca del mercado de fichajes. La defensa, esta temporada, no ha estado a la altura de los esperado y el mercado de fichajes se presenta como una oportunidad para buscar talento para la zaga. Para ello, el club blaugrana deberá dar salida a jugadores para poder costear la llegada de fichajes y encajarlo en el fair play financiero.

Los minutos disputados por Araujo y su precio, 20 millones de euros según Transfermarkt, lo convierten en una oportunidad de oro para el Barcelona a la hora de quitarse una ficha, dejar hueco a un nuevo central y hacer caja para poder lograr la ansiada Champions League.