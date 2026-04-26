El Barcelona, con el título de LaLiga en el bolsillo: "Queda un partido para llevárnosla"

Los futbolistas del Barcelona celebran el triunfo ante el Getafe que les permite acariciar el título de LaLiga. Los blaugranas podrían salir triunfadores de Primera división en el siguiente partido de la competición doméstica

El Barcelona, con la victoria conseguida ante el Getafe en el Coliseum, tiene el título de LaLiga en el bolsillo. Los culé podrían confirmar su triunfo en la liga doméstica en el próximo partido, en caso de victoria y que el Real madrid no lograse los tres puntos. Tras vencer al conjunto azulón, los futbolistas del Barcelona celebraron el paso de gigantes que han dado para acercarse al título, aunque son prudentes de cara a la siguiente jornada.

Pau Cubarsí: "Queda un partido para llevárnosla"

Pau Cubarsí, central del Barcelona, declaró este sábado que el partido frente al Getafe era "clave para poner de cara" la Liga y aseguró que dentro del vestuario no hacen cuentas para lograr el título porque lo que quieren es hacerlo "cuanto antes". "Estoy muy contento de que el equipo está bien. Ha sido un partido clave para poner de cara a la Liga aunque todavía queda un partido para llevárnosla. Lo que queremos es ganarla cuanto antes, sin echar cuentas, así que vamos a darlo todo para ganar la próxima jornada", dijo Cubarsí en declaraciones a Movistar Plus. "Yo estoy tranquilo, no quiero ver mucho los números. Quiero trabajar cada día y tener compromiso con el equipo, eso es lo importante", señaló.

Fermín López: "Sabemos que tenemos una gran ventaja"

Por otro lado y en la misma dinámica que Pau Cubarsí, el centrocampista del Barcelona, Fermín López se mostró feliz por el triunfo que les permite aumentar a once puntos la ventaja con el Real Madrid y les acerca al título liguero. "Sabemos que tenemos una gran ventaja, que aún quedan partidos, pero no debemos relajarnos y trataremos de seguir la linea hasta el final. Hoy estábamos muy concienciados de lo que íbamos a pasar. Hemos jugado bien, hemos competido y defensivamente hemos concedido poco. Por eso era clave controlar el partido, no tener perdidas y estar concentrados", apuntó.

Hansi Flick opta por no celebrar antes de tiempo y pone el foco en el siguiente partido de LaLiga

Hansi Flick, por su parte, fue un poco más cauto que sus jugadores y aclaró que el trabajo no está hecho todavía. El alemán no quiere hablar de celebraciones y pone el foco en el siguiente partido de LaLiga. "No está hecho. Nos quedan cinco partidos más y solo nos centramos en el próximo partido. No en el final de la temporada. Celebraremos cuando sea el momento, no ahora", subraya el entrenador del Barcelona.