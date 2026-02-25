El Santiago Bernabéu apoya a Vinicius y expulsa a un nazi

El duelo contra el Benfica correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions League sirvió para que la afición blanca y el brasileño se reconciliaran definitivamente tras unos meses convulsos

Fueron muchos los madridistas como este los que mostraron su apoyo al atacante blanco.IMAGO

La afición del Real Madrid que acudió al Estadio Santiago Bernabéu este miércoles para el partido de vuelta de la fase previa a octavos de final de la Liga de Campeones mandó un mensaje de apoyo al brasileño Vinícius Junior, quien aseguró haber recibido insultos racistas en la ida por parte del argentino Gianluca Prestianni.

Vinícius defiende, apoyado por sus compañeros, aunque sin una imagen y un sonido que demuestre lo ocurrido, que Prestianni le llamó “mono” durante el partido entre Benfica y Real Madrid disputado en Lisboa el pasado 17 de febrero. Tras esto, el colegiado del encuentro activó el protocolo antirracismo y el encuentro se detuvo durante diez minutos.

Un Prestianni que no puede disputar el partido, después de que el Comité de Apelación de la UEFA informase este miércoles de que desestimó el recurso interpuesto por el Benfica contra la suspensión provisional impuesta por el Comité de Ética y Disciplina.

Supuesto episodio racista tras el que la afición del Real Madrid dedicó antes del partido dos pancartas de apoyo a su futbolista: “No al racismo” y “Respect” -Respeto, en castellano-.

La expulsión de un aficionado de la grada de animación del Real Madrid

Sin embargo, la nota negativa de la afición blanca la puso un aficionado de la grada de animación del Real Madrid, la ‘Grada Fans’, fue expulsado del partido de este miércoles contra el Benfica, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, tras ser captado por las cámaras de la transmisión del partido realizando el saludo nazi.

Según ha confirmado la agencia EFE, los miembros de seguridad privada del club le localizaron, identificaron y procedieron a su expulsión del estadio. Situación que se dio antes del arranque del partido y tras la que, además, se le abrió un expediente disciplinario.

Arbeloa enciende las alarmas con Mbappé

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, desveló que Kylian Mbappé parará durante varios partidos con el objetivo de recuperarse de la lesión que arrastra en la rodilla izquierda, y reconoció que "no va a ser cuestión de días"."Ha sido consensuado entre todos, primero él por sus sensaciones, hemos hablado él y yo con los médicos. Lo mejor es que pare, que se recupere y que vuelva al cien por cien", reconoció Arbeloa antes de iniciar el duelo europeo ante el Benfica que se pierde Mbappé.

El técnico madridista no precisó el tiempo de baja pero dejó ver que junto al Benfica se perderá con seguridad el duelo liguero del próximo lunes, ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, sin una fecha de vuelta."Vamos a ver, no sabría decir ahora mismo, creo que no va a ser cuestión de días, va a ser un poco más largo pero no sé decir cuanto tiempo. Ojalá no sea mucho", deseó.

Arbeloa tuvo claro sus cambios en el once

Gonzalo García en lugar de Kylian Mbappé, baja por su dolencia en la rodilla izquierda, es la novedad del equipo titular de Álvaro Arbeloa, junto al regreso en defensa de Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger, para la disputa este miércoles de la vuelta de la ronda de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica en el Santiago Bernabéu.

Gonzalo fue la apuesta de Arbeloa para cubrir la ausencia de Mbappé, que se ve obligado a parar al no remitir las molestias que arrastra en la rodilla izquierda. El técnico del Real Madrid también le devolvió la titularidad a Trent y Rüdiger tras la rotación en El Sadar, en detrimento de Dani Carvajal y David Alaba.