Así queda la clasificación de la Premier League, tras el triunfo del Chelsea y el empate del Manchester City en la jornada 29 de la Liga inglesa

A falta de varias jornadas para el final, la Premier League entra en una fase decisiva. El Arsenal mantiene el liderato y sueña con conquistar su primer título liguero desde la histórica temporada 2003-04, mientras que el Manchester City sigue presionando en la persecución

La jornada 29 de la Premier League dejó resultados clave tanto en la pelea por el campeonato como en la batalla por los puestos europeos. El gran beneficiado fue el Arsenal de Mikel Arteta, que se impuso por la mínima al Brighton & Hove Albion y amplió su ventaja en el liderato gracias al empate del Manchester City frente al Nottingham Forest. Además, el Chelsea firmó una contundente victoria ante el Aston Villa, resultado que reaviva la lucha por las plazas de Champions League.

El Arsenal resiste y se acerca al sueño del título

El conjunto dirigido por Arteta logró un valioso triunfo por 0-1 en el campo del Brighton gracias a un gol de Bukayo Saka, quien además alcanzó los 300 partidos con la camiseta ‘gunner’. El extremo inglés marcó en los primeros minutos del encuentro con un potente disparo cruzado que terminó siendo decisivo.

El partido no fue sencillo para el líder del campeonato. El Brighton arrancó con mucha intensidad y generó varias oportunidades peligrosas, obligando al portero David Raya a intervenir en varias ocasiones. El guardameta español, que también alcanzó su partido número 100 con el Arsenal, fue clave con varias paradas, especialmente en un remate peligroso de Georginio Rutter.

Durante gran parte del encuentro, los locales llevaron la iniciativa, pero la solidez defensiva del Arsenal impidió el empate. Con este resultado, los londinenses consolidan su posición como líderes y aumentan su ventaja en la clasificación.

El Manchester City tropieza y cede terreno

Mientras tanto, el Manchester City dejó escapar dos puntos importantes en su estadio al empatar 2-2 frente al Nottingham Forest. El equipo dirigido por Pep Guardiola comenzó dominando el encuentro y logró adelantarse gracias a un gol de Antoine Semenyo, quien continúa en un gran momento goleador.

Sin embargo, el Forest reaccionó rápidamente y logró empatar por medio de Morgan Gibbs-White, que sorprendió con un elegante remate de tacón. Más tarde, Rodri Hernández devolvió la ventaja al City, pero el equipo visitante no se rindió y terminó igualando nuevamente gracias a Elliot Anderson.

El empate supone un golpe para las aspiraciones del conjunto ‘skyblue’, que ahora ve cómo el Arsenal se escapa en la clasificación en la recta decisiva de la temporada.

El Chelsea golea y se mete en la pelea por Europa

Otro de los resultados destacados de la jornada fue la contundente victoria del Chelsea por 1-4 en su visita al Aston Villa. El gran protagonista del encuentro fue el delantero João Pedro, autor de un hat-trick que lideró la exhibición ofensiva del conjunto londinense.

El partido comenzó con sorpresa, ya que el Villa se adelantó muy pronto con un gol tras una brillante combinación entre Douglas Luiz y Leon Bailey. Sin embargo, el Chelsea reaccionó rápidamente y dominó el resto del encuentro.

El empate llegó tras una gran jugada colectiva finalizada por João Pedro, quien posteriormente anotaría su segundo gol tras un pase magistral de Enzo Fernández. En la segunda parte, Cole Palmer amplió la ventaja y el propio João Pedro completó su triplete para cerrar la goleada.

Con este triunfo, el Chelsea recupera posiciones en la tabla y se mantiene en la pelea por los puestos europeos.

Así queda la clasificación de la Premier League tras la jornada 29