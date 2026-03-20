Íñigo Pérez, entrenador del Rayo: "Me obsesiona que mis jugadores sigan haciendo historia"

El preparador franjirrojo reconoció que no hicieron el mejor partido de la temporada pero se mostró muy feliz tras haber conseguido igualar el mejor registro del Rayo en competiciones europeas

Ya lo avisó en la previa de este encuentro, que debían "obviar el partido de ida" si no querían sufrir más de la cuenta en esta vuelta. Y, al final, aunque lo hayan hecho han tenido que apretar los dientes para superar al Samsunspor en los octavos de final de la Conference League.

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, salió a la rueda de prensa pletórico tras lograr el billete para los cuartos de final pese a la derrota frente al equipo turco. Sobre todo, porque con ello ha igualado el techo del equipo franjirrojo en competiciones europeas. Y es que esta misma fase fue la que alcanzó hace 25 años en la UEFA (ahora Europa League).

Y si alguien piensa que el preparador franjirrojo no va a ir a por más, se equivoca, porque ha dejado claro que le "obsesiona" que sus jugadores "sigan haciendo historia por su nivel y por cómo son como grupo".

"No es que termine la Conference, pero en mis cálculos interiores quería llegar a esta fase. Me quedo satisfecho llegando hasta aquí, hemos vuelto a hacer historia y es un punto de liberación", apuntó Pérez en la rueda de prensa al término del encuentro de vuelta de los octavos de final disputado en el estadio de Vallecas.

Aunque subrayó que toca "poner el modo 'off' de Conference" y pensar en el partido de liga frente al Barcelona del próximo domingo, el técnico navarro señaló que la eliminatoria de cuartos de final frente al AEK Atentas será "preciosa".

"Por el destino, por el equipo que nos ha tocado, por la atmósfera que va a haber en Vallecas y en Atenas, por el viaje de los grupos de rayistas... Ojalá podamos celebrar en Atenas otro pase y seguir haciendo historia", confió.A juicio de Iñigo Pérez, perder contra el Samsunspor (0-1), pero pasar a la siguiente ronda hace que se trate "seguramente de la derrota más dulce".

"No es el mejor partido que hemos hecho, pero es como hay que entender este tipo de eliminatoria, en la que hay que saber jugar un fútbol menos táctico y más emocional. Estamos acostumbrados a ver muchas eliminatorias en Europa y siempre tienen este embrujo caótico en el que el plan a exigir no sucede, se lo lleva todo por delante y son las emociones las que se imponen", reflexionó.

Fink, el entrenador del Samsunspor, se queja del árbitro

El entrenador del Samsunspor, el alemán Thorsten Fink, admitió este jueves que la eliminación en octavos de final de la Liga Conferencia ante el Rayo Vallecano les hace "no estar contentos", pero sí "orgullosos" por su rendimiento y por haber ganador el encuentro (0-1).

Fink recordó que "ni el Barcelona ni el Real Madrid han sido capaces de vencer en Vallecas esta temporada" y que su equipo sí lo hizo después de hacer el partido que habían planeado.

"Hemos luchado mucho. No estoy contento, porque estamos eliminados, pero sí orgullosos. Hemos dado todo lo que hemos podido", subrayó el técnico alemán en la rueda de prensa al término del encuentro disputado en el estadio de Vallecas. A juicio de Fink, el Rayo demostró que "es un equipo experimentado" y que tuvo sus ocasiones, aunque precisó que el Samsunspor dominó la posesión del balón.

El técnico del conjunto turco dijo "no estar muy contento" con el comportamiento del árbitro alemán Sascha Stegemann, pero apuntó que no influyó en el desenlace de la eliminatoria: "Hemos tenido otro tipo de fallos".

Así quedan los cuartos de final de la Conference League 2025-26

Las eliminatorias Rayo Vallecano-AEK Atenas, Crystal Palace-Fiorentina, Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar y Mainz-Estrasburgo componen los cuartos de final de la Liga Conferencia, que se jugarán los próximos días 9, la ida, y 16 de abril, la vuelta.

El Rayo, vencedor ante el Samsunspor, se medirá al tercer clasificado de la fase anterior, con el primer choque en Vallecas y el segundo en Grecia. El equipo heleno ha jugado 18 veces contra rivales españoles en competición continental, con tan solo dos triunfos. El ganador de esta serie se enfrentará después en semifinales al equipo que siga adelante entre el Mainz alemán y el Estrasburgo francés.

Por la otra parte del cuadro, el Fiorentina se medirá al Crystal Palace, con el encuentro de vuelta en Italia, y el Shakhtar se enfrentará al AZ Alkmaar, con el segundo duelo en Países Bajos.