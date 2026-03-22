Hansi Flick encumbra a Joan García antes de estrenarse en la selección española: "Para eso lo trajimos al Barça"

El técnico azulgrana admitió que su equipo no firmó un buen partido ante el Rayo Vallecano, pero se quedó con el valor de tres puntos importantísimos en la pelea por el título de LaLiga

El Barcelona amplió a 14 victorias seguidas su espectacular racha como local desde que regresó al Camp Nou. Aunque esta vez no fue una fiesta por todo lo alto lo que se vivió en el coliseo azulgrana. En su lugar, tocó sufrir para derrotar por la mínima a un Rayo Vallecano valiente que gozó de buenas ocasiones para merecer el empate.

Tras el choque, el técnico culé, Hansi Flick reconocía que no fue sencillo sacar el partido adelante. Su equipo dio síntomas de cansancio tras un cargado calendario, llamando la atención que solo introdujese un cambio, y obligado por las molestias de Eric García, con respecto al once que goleó el pasado miércoles al Newcastle en los octavos de la Champions.

"Estoy feliz. No ha sido fácil para nosotros, pero después de tantos partidos en las últimas semanas, lo importante han sido los tres puntos. Ahora tenemos quince días libres. Los jugadores se van con sus selecciones. Sabemos que hay un Mundial y que todo el mundo quiere estar con su país, así que es lógico", señaló a las puertas de un parón en el que perderá a muchos de sus futbolistas, convocados con sus respectivas selecciones.

Elogios a Joan García y Araujo, decisivos en la victoria

En cuanto a nombres propios, el preparador alemán elogió a Joan García, que estrenó su primera llamada por parte de la selección española con un auténtico partidazo, firmando paradas de mucho mérito ante Carlos Martín, Unai López o De Frutos. "Ha demostrado la fortaleza y la calidad que tiene; y ha dejado la portería a cero. Para eso lo trajimos al Barça", señaló sobre el meta catalán.

También se alegró "mucho" de que Araujo volviese a ver puerta tras dejar atrás sus problemas de salud mental. "Porque además ha hecho un gol importante para el equipo y hay que alegrarse por él", comentó Flick, que también se refirió a su manejo de los minutos que reparte entre Dani Olmo y Fermín: "Dani nos puede dar más control y en el área es muy bueno. Fermín es dinámico, lo vimos el miércoles contra el Newcastle".

Joan García tranquiliza sobre sus molestias antes de estrenarse con la selección

Por su parte, Joan García, MVP del encuentro gracias a sus paradas salvadoras, admitió que el Barcelona no hizo el "mejor partido", pero destacó que lo más importante son los tres puntos que le permiten ampliar la ventaja al frente de la tabla hasta los siete puntos, a la espera del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

"El Rayo es un gran equipo con un gran entrenador. No estuvimos al nivel que veníamos mostrando con balón; no ha sido nuestro mejor partido, pero lo importante es que hemos ganado", apuntó en DAZN, restando importancia a las molestias que sufrió en el minuto 20. "Tenía un poco de sobrecarga, pero nada serio", concluyó el catgalán, que se mostró a su vez "muy contento" por su primera llamada con la selección absoluta.