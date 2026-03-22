Barcelona - Rayo Vallecano, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El líder de LaLiga quiere alcanzar el parón con una nueva victoria en el Camp Nou, donde se viene mostrando intratable, para meter más presión al Real Madrid antes de su derbi con el Atlético. Enfrente, los franjirrojos sueñan con un partido "perfecto" para dar la campanada y alejarse del descenso

¡Muy buenas tardes! Arrancamos con la previa de un encuentro en el que el Barcelona buscará la victoria para meter presión al Real Madrid antes de su derbi contra el Atlético. Un nuevo triunfo de los azulgranas les dejaría de forma momentánea con 7 puntos de ventaja sobre los blancos a las puertas del parón, lo que podría suponer una ventaja bastante importante de confirmarse. Para evitar todo ello, el Rayo Vallecano llega reforzado en su moral tras alcanzar los cuartos de final de la Conference League , consciente de que deberá hacer un partido perfecto para dar la campanada.

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Hansi Flick e Iñigo Pérez os dejamos toda la información previa al choque y los probables onces de ambos equipos.

¡Todo preparado en el Camp Nou! Así luce el estadio azulgrana a falta de dos horas para que comience un partido en el que se espera un gran ambiente.

Desde que regresó al Camp Nou el pasado 22 noviembre ante el Athlétic Club, sus números son inmejorables. Encadena el equipo azulgrana 13 victorias consecutivas , con nueve triunfos en LaLiga, tres en Champions (Eintracht, Copenhague y Newcastle) y uno en Copa. Su promedio goleador llama la atención, con 46 goles a favor (3,5 por partido) y 9 en contra (0,7).

Les dejamos también toda la información sobre dónde ver el partido en directo por televisión y cómo seguirlo de forma online.

En el Rayo Vallecano, Iñigo Pérez no podrá contar en el eje de la defensa con Nobel Mendy, sancionado tras su expulsión por doble amarilla frente al Levante. En cuanto a la enfermería, además de la consabida ausencia de Diego Méndez , es duda Ilias Akhomach , que arrastra una contusión en el tobillo.

El Barcelona tiene en la enfermería a los lesionados Kounde, Balde, Frenkie de Jong y Christensen . Además, todo apunta a que Eric García tampoco será de la partida tras ser sustituido ante el Newcastle y no participar en el último entrenamientos, mientras que Joan García sí parece recuperado.

¡Todo listo en el vestuario del FC Barcelona! Ser acerca el momento de conocer los onces, con posibles rotaciones en ambos después de haber jugado entre semana en competiciones europeas.

Se barruntaban posibles novedades en el Barça tras el esfuerzo del pasado miércoles en Champions, pero finalmente Hansi Flick solo da entrada a Araujo por el tocado Eric García en el lateral diestro, donde también tenía opciones el joven Xavi Espart. El resto, los mismos, incluido el recuperado Joan García. Siguen fuera Dani Olmo, Rashford o Ferran Torres, que opositaban al once. No quiere tocar el alemán lo que funciona. Y además, ahora llega el parón.

Muchas sorpresas en el once de Iñigo Pérez, que deja en el banquillo a De Frutos y Alemano y sale sin un '9' claro. Tampoco tira de Álvaro García y a priori parece que Pathé Ciss partirá como central.

Los jugadores del Barcelona han llegado al Camp Nou con camisetas retro inspiradas en la final de Champions de 2006 con el nombre del legendario futbolista brasileño, que ayer cumplió 46 años. Tras el partido, dicha indumentaria, que ya está causando furor, saldrá a la venta.

El Barcelona, líder de LaLiga y subido en una ola tras la goleada al Newcastle en la Champions (7-2), tiene la posibilidad de aumentar su ventaja en el campeonato doméstico si saca adelante el encuentro ante el Rayo Vallecano, clasificado el jueves para los cuartos de la Conference League, y a expensas del resultado del derbi entre el Real Madrid y Atlético de Madrid que cerrará la jornada.

Así llega el FC Barcelona

Los de Hansi Flick están en un gran momento de forma y los resultados le acompañan. Por ejemplo, en casa, desde que regresaron al Camp Nou el pasado 22 noviembre ante el Athlétic Club, sus números son inmejorables. Encadena el equipo culé 13 victorias consecutivas, con nueve triunfos en LaLiga, tres en Champions (Eintracht, Copenhague y Newcastle) y uno en Copa del Rey. Su promedio goleador llama la atención, con 46 goles a favor en esos trece encuentros (3,5 por partido) y 9 en contra (0,7).

Pero hará bien de no fiarse de un rival como el Rayo, que de todas maneras siempre le ha complicado más las cosas en Vallecas que en Barcelona, como se demostró con el 1-1 registrado en la jornada 3.

Las dudas y las bajas azulgranas

Flick deberá tomar diferentes decisiones para configurar su once titular. La primera será si cuenta con Joan Garcia en la meta, después de que el portero de Sallent tuviera que ser sustituido frente al Newcastle en los minutos finales por un problema en el gemelo. También fue sustituido Eric Garcia, que arrastra una sobrecarga muscular desde hace semanas que le impiden estar a su mejor nivel. Parece de todas maneras que Joan Garcia estará en el equipo de partida, pero no así Eric. El meta participó en el último entrenamiento, pero el polivalente jugador de Martorell, no. Además, tiene las bajas confirmadas de sus dos carrileros: Jules Kounde y Alejandro Balde; la del centrocampista Frenkie de Jong, así como la del central Andreas Christensen.

Así llega el Rayo Vallecano

Por su parte, el Rayo viaja a Barcelona con la moral reforzada tras pasar la eliminatoria de octavos frente al Samsunspor turco a pesar de haber perdido el partido de vuelta en Vallecas por 0-1. Los madrileños habían ganado en Turquía por 1-3.

El conjunto que entrena Iñigo Pérez empató a uno contra el Levante en Vallecas el lunes pasado y se encuentra en una zona delicada, decimocuarto con 32 puntos, a cuatro del Mallorca, que ocupa puestos de descenso.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la primera ronda de la competición liguera, en agosto, donde hubo reparto de puntos en Vallecas (1-1), por lo que para el técnico navarro el grado de dificultad y la preparación debe ser "la misma" y conservar "la esencia". "Tenemos que rozar la perfección y esperar que ellos no estén acertados, además nos tenemos que quitar de la cabeza la idea de que no hay nada que perder", señaló.