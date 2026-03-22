El récord que busca el Barça contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou

El conjunto de Hansi Flick ha logrado todos los triunfos en casa que ha disputado esta temporada en La Liga, 14, quedando muy cerca de las 15 victorias que se logró en las campañas 1952-53, 1958-59, 1959-69. Por ello, los azulgranas buscarán superar el dato, además de intentar conseguir el pleno en el feudo azulgrana tras las 38 jornadas, algo inédito

El Barcelona recibe hoy al Rayo Vallecano, en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports. Los de Hansi Flick vuelven al Camp Nou con el objetivo de seguir aumentando la cifra de victorias en casa hasta la fecha en el campeonato doméstico, 14. En este sentido, el equipo azulgrana podría igualar el dato de triunfos consecutivos en el feudo azulgrana, siendo un total de 15 en las temporadas 1952-53, 1958.59, 1959-60. Todo ello, frente a un conjunto como el de Iñigo Pérez que viene de eliminar al Samsunspor en octavos de final de Conference League.

El Barcelona, con el objetivo del pleno de victorias en el Camp Nou

El primer rival en el camino del Barcelona para conseguir este objetivo es el Rayo Vallecano. Los de Hansi Flick se enfrentarán al conjunto de Iñigo Pérez con importantes bajas en su convocatoria, como son las de Koundé, Christensen, Balde y Frenkie de Jong. Por ello, uno de los jugadores que apunta al once titular es Marc Bernal, un habitual en las últimas alineaciones dadas las lesiones musculares en la plantilla. Además, otro de los indiscutibles es Lamine Yamal, que atraviesa un gran estado de forma tras haber dejado definitivamente atrás los problemas de pubalgia. De esta manera, los azulgranas se verán las caras con el conjunto franjirrojo, que lleva dos partidos seguidos de LaLiga EA Sports sin conocer la victoria, tras dos empates frente al Sevilla y Levante, lo que les ha dejado en la decimocuarta posición de la tabla con 32 puntos. En este sentido, los locales en el día de hoy cuentan con el reto de conseguir un triunfo que les siga acercando al reto de haccer pleno esta campaña en el Camp Nou, algo inédito en la historia del club.

De esta manera, el Barcelona tiene que recibir en el Camp Nou a rivales de LaLiga como el Rayo Vallecano, Espanyol, Celta de Vigo, Real Madrid y Real Betis, por lo que cerrará la presente campaña en el torneo doméstico con al visita al Valencia en Mestalla. Por el momento, ya son 14 triunfos en el feudo azulgrana en 14 jornadas que han jugado como locales, habiendo disputado encuentros también en Montjuic y Johan Cruyff. Esto ha permitido que el equipo de Hansi Flick se consolide como líder en solitario de la clasificación con 70 puntos, con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto de Arbeloa.

Lamine Yamal, uno de los motivos de los buenos datos del Barcelona en el Camp Nou

Lamine Yamal viene de ser partícipe en la goleada ante el Newcastle en el Camp Nou, firmando un gol y una asistencia. Además, ya son 14 tantos los que ha conseguido el extremo del Barcelona en 24 partidos de LaLiga EA Sports, confirmando su gran estado de forma. Esto le ha hecho volver a ser convocado por Luis de la Fuente para los inminentes amistosos frente a Serbia y Egipto, tras el problema de pubalgia que le tuvieron que dejar fuera de la lista del parón del pasado mes de octubre. Además, uno de sus grandes encuentros fue ante el Villarreal en el feudo azulgrana, logrando un hat-trick que permitió que los de Hansi Flick se volvieran a llevar los tres puntos.