Alineaciones Real Madrid - Atlético de Madrid: Onces posibles de Real Madrid y Atlético de Madrid en la jornada 29 de LaLiga EA Sports

Los de Arbeloa recibirán al equipo de Simeone en un partido en el que podría haber novedades significantes en ambos onces, que se darán cita en la noche de hoy en el Bernabéu

El Real Madrid se verá las caras con el Atlético de Madrid en el Bernabéu, en el encuentro que cerrará la jornada 29 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa llegan en buen estado de forma, tras cuatro victorias consecutivas y de eliminar al Manchester City en UEFA Champions League. Los de Simeone, por su parte, cayeron en su visita al Tottenham pero finalmente consiguieron el pase a cuartos de final de la Copa de Europa tras el 5-2 de la ida. En este sentido, ambos técnicos podrían sufrir variaciones importantes en sus respectivos onces iniciales.

'Primera' prueba para Lunin y regreso de Mbappé al once

Una de las novedades en el once del Real Madrid para recibir al Atlético de Madrid será la presencia de Lunin. Thibaut Courtois cayó lesionado en el encuentro contra el Manchester City y las pruebas han confirmado que tendrá que estar en torno al mes y medio de baja, por lo que el ucraniano vuelve a escena desde la alineación titular. Otro de los regresos esperados será el de Mbappé. El francés, que ha sido convocado por su selección para el inminente parón internacional, volvió a tener minutos en el choque frente a los de Pep Guardiola casi un mes después.

De esta manera, Lunin comenzará en portería en el duelo de hoy en el Bernabéu. Por otro lado, Alexander- Arnold, Rüdiger, Huijsen y Fran García podrían ser la línea defensiva del Real Madrid, a la espera del estado físico de Carreras, que ya entró en la convocatoria para enfrentarse al Manchester City el pasado martes. Además, Thiago Pitarch apunta a empezar de nuevo en el once inicial, tras las buenas sensaciones desde su irrupción con Arbeloa. El canterano estaría acompañado de Tchouameni, Fede Valverde y Arda Güler. Por último, Vinicius y Mbappé serían la pareja de ataque para recibir al Atlético de Madrid.

Simeone, con ausencias importantes para visitar el Bernabeú

Simeone llega al Bernabéu con jugadores claves que siguen sin estar disponibles, como son los casos de Oblak, Pubill, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza. Esto ha hecho que el técnico del Atlético de Madrid mueva algunas piezas de su once habitual para los anteriores encuentros, dando especial protagonismo a jugadores como Musso en portería. De esta manera, el conjunto colchonero llega al encuentro contra el Real Madrid con el objetivo de seguir peleando los puestos de UEFA Champions League, sobre todo tras la victoria del Villarreal del pasado viernes.

En este sentido, Musso sería el portero titular en el Bernabéu. Marcos Llorente, Giménez, Hancko y Ruggeri podrían ser la línea de cuatro del Atlético de Madrid en la parcela defensa. Además, Simeone podría alinear a Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke y Lookman para las operaciones y tener amenazas por ambas bandas. Por último, Sorloth y Julián Álvarez podrían ser los jugadores más adelantados del equipo colchonero para visitar al Real Madrid, que llega tras eliminar al Manchester City en el Etihad.

Onces posibles de Real Madrid y Atlético de Madrid

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Fede Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Arda Güler, Vinicius y Mbappé.

Atlético de Madrid: Musso, Marcos Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri, Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke, Lookman, Sorloth y Julián Álvarez