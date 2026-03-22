Barcelona - Rayo Vallecano: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 29 de LaLiga

El Barcelona recibe al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou con la intención de afianzar su dominio en LaLiga, mientras el conjunto madrileño llega dispuesto a prolongar su resistencia en uno de los escenarios más exigentes del campeonato

El Barcelona llega a esta cita en un momento de máxima confianza tras golear al Sevilla por 5-2 en el Spotify Camp Nou, un resultado que no solo refuerza su posición en lo más alto, sino que confirma su capacidad para decidir partidos con autoridad. El equipo de Flick ha encontrado una regularidad difícil de igualar, combinando eficacia ofensiva con control del juego, lo que le permite marcar el ritmo de la competición sin apenas fisuras.

Enfrente estará un Rayo Vallecano que aterriza en Barcelona con una dinámica completamente distinta, pero igualmente significativa. El conjunto madrileño viene de rescatar un empate en el descuento ante el Oviedo, una muestra más de su carácter competitivo y de su capacidad para mantenerse con vida en los partidos hasta el final. Sin embargo, esa resistencia no siempre se traduce en victorias, lo que le ha impedido dar un salto mayor en la clasificación.

Un Barcelona lanzado y dominante en casa

El conjunto dirigido por Hansi Flick atraviesa uno de sus mejores tramos de la temporada. En las últimas semanas ha conseguido imponer su estilo con claridad, encadenando resultados que le permiten mirar al resto desde arriba. Cinco victorias en sus últimos seis partidos explican el momento de un equipo que combina pegada, ritmo alto y control del juego.

En el Spotify Camp Nou, el Barça se muestra especialmente fiable. El equipo no solo gana, sino que lo hace con autoridad, dominando los encuentros desde el inicio y generando numerosas ocasiones. La goleada ante el Sevilla es el mejor ejemplo de esa superioridad, con un equipo que no baja el ritmo y que castiga cualquier error del rival.

Además, los precedentes refuerzan ese favoritismo. El Barcelona ha ganad la mayoría de sus últimos enfrentamientos en casa ante el Rayo, varios de ellos con diferencias claras en el marcador, lo que evidencia la dificultad que supone para los de Vallecas competir en este escenario.

El Rayo, incómodo pero con problemas para dar el salto

El Rayo Vallecano llega a Barcelona con una dinámica peculiar. No pierde desde hace varias jornadas, pero tampoco logra transformar esa regularidad en victorias que le permitan escalar posiciones con mayor ambición. El empate ante el Oviedo, logrado en el último suspiro, es una muestra de su insistencia, pero también de sus limitaciones.

El equipo dirigido por Íñigo Pérez se ha consolidado como un rival difícil de superar, ordenado y competitivo, capaz de mantenerse en los partidos incluso ante rivales superiores. Sin embargo, fuera de casa le cuesta dar un paso más, especialmente ante equipos que dominan el balón y someten durante largos tramos.

Su planteamiento en el Camp Nou pasará por resistir, cerrar espacios y aprovechar cualquier transición. Aun así, el contexto del partido exige un nivel de concentración máximo durante los 90 minutos, algo que no siempre ha conseguido mantener.

Barcelona - Rayo Vallecano: fecha y horario del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Rayo Vallecano, que se disputará en el estadio Spotify Camp Nou, está programado para el sábado 22 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 14:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 29 de LaLiga Barcelona y Rayo Vallecano?

El Barcelona - Rayo Vallecano de la jornada 29 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113), DAZN LaLiga 2 (M58 O114) y LaLiga TV Bar, canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Barcelona - Rayo Vallecano, encuentro de la jornada 29 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Barcelona - Rayo Vallecano de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Spotify Camp Nou. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.