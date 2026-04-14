Complicaciones en el Mallorca: Luvumbo estará un mes de baja

La lesión de Zito Luvumbo obliga al Mallorca a reconfigurar su ataque en un momento clave de la temporada

El Mallorca empieza a asumir un nuevo contratiempo físico tras conocerse las primeras informaciones sobre el estado de Zito Luvumbo. El delantero angoleño tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 61 durante el último encuentro, después de participar activamente en el ataque con una asistencia y un gol que finalmente fue invalidado. Su sustitución por Jan Virgili se debió a molestias musculares, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

El futbolista, que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del equipo dirigido por Martín Demichelis, venía mostrando un rendimiento sobresaliente desde su llegada en el mercado invernal. Su actuación frente al Rayo Vallecano fue especialmente destacada, siendo uno de los jugadores más ovacionados por la afición.

Un parte médico que complica el calendario

Las primeras exploraciones apuntan a una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, lo que podría dejarle fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas. A falta de pruebas más concluyentes, todo indica que se perderá compromisos importantes ante Valencia CF, Deportivo Alavés y Girona FC, con la posibilidad de reaparecer frente al Villarreal CF.

Esta baja supone un nuevo golpe para el conjunto bermellón, que ya ha tenido que lidiar con otras ausencias importantes en las últimas semanas. La acumulación de lesiones está condicionando seriamente la planificación del técnico argentino.

Un jugador clave en lo táctico y anímico

Más allá de sus cifras, Luvumbo ha aportado profundidad, velocidad y versatilidad ofensiva, cualidades que han permitido al Mallorca diversificar su propuesta táctica. Además, su carácter contagioso ha tenido un impacto positivo en el vestuario, convirtiéndose en una figura muy valorada tanto dentro como fuera del campo.

El percance físico se produjo tras un lance fortuito en el que el delantero chocó ligeramente con el guardameta rival. Aunque en un primer momento intentó continuar, terminó solicitando el cambio tras quedar visiblemente afectado.

Demichelis pierde a una pieza importante

El técnico argentino, Martín Demichelis, no quiso alarmar tras el encuentro, limitándose a señalar que habría que esperar a la evolución del jugador. Sin embargo, las sensaciones internas no son del todo optimistas y apuntan a una ausencia prolongada.

La baja del angoleño abre la puerta a otros jugadores como Jan Virgili, quien ya aprovechó su oportunidad anotando su primer gol en liga, además de futbolistas como Asano o Abdón, que deberán asumir mayor protagonismo en ataque.

Un Mallorca en crecimiento pese a las adversidades

A pesar de los problemas físicos, el Mallorca atraviesa un momento positivo. La victoria ante el Rayo Vallecano no solo sirvió para sumar tres puntos, sino también para mantener la portería a cero, uno de los objetivos que Demichelis se había marcado desde su llegada.

El equipo ha conseguido enlazar dos triunfos consecutivos, algo que no lograba desde hace más de un año, reflejando una clara mejoría en su rendimiento. Este cambio contrasta con la etapa anterior, en la que la irregularidad marcó el devenir del conjunto.

Cambio de rumbo en la temporada

La llegada de Demichelis ha supuesto una transformación evidente en el estilo de juego. Su apuesta por un sistema más ofensivo ha permitido potenciar a jugadores clave como Vedat Muriqi, quien recientemente se convirtió en el máximo goleador histórico del club en Primera División.

Además, el equipo ha ganado solidez defensiva y confianza, dos aspectos fundamentales para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación. El próximo reto será mantener esta dinámica en los siguientes encuentros, empezando por el duelo ante el Valencia.