El Valencia, sin Unai Núñez, ni Cömert, y una baja de última hora para Mallorca

La plantilla che ha viajado hasta Mallorca este lunes con la ausencia de Baptiste Santamaría por gastroenteritis, que ha sido suplida por el canterano Lucas Núñez

La plantilla del Valencia ha puesto rumbo a Mallorca en la tarde de este lunes, donde este martes se medirá al conjunto de Martín Demichelis en Son Moix en todo un duelo entre rivales directos por la permanencia. Carlos Corberán, técnico del Valencia, ha confirmado unas horas en la rueda de prensa que no podría contar ni con Unai Núñez ni con Eray Cömert para el centro de la defensa pero a última hora se le ha sumado una baja más, la del francés Baptiste Santamaría.

El centrocampista galo se ha quedado en tierra a última hora debido a una gastroenteritis, por lo que Corberán ha tirado del futbolista del filial, el Valencia Mestalla, Lucas Núñez. Pese a todo, los mayores problemas de Corberán a la hora de confeccionar el once titular está en el centro de la defensa, ya que tiene a cuatro de sus cinco centrales en la enfermería: Mouctar Diakhaby, José Copete, Unai Núñez y Eray Cömert. El único zaguero sano es César Tárrega.

Pepelu, compañero de Tárrega en el eje

El central de Aldaia será titular en la tarde-noche de este martes en Son Moix, y todo hace indicar que su compañero en el eje de la defensa será el centrocampista Pepelu, que había desaparecido de los planes de Corberán con la llegada de Guido Rodríguez para reforzar la medular, aunque ahora le tocará tener una nueva oportunidad como central, donde ha ha jugado en alguna ocasión esporádicamente, como por ejemplo el último duelo liguero ante el Elche, cuando se lesionó Cömert.

Por otro lado, para suplir la baja de última hora de Baptiste Santamaría, Corberán ha tirado del canterano Lucas Núñez, que está completando un gran final de temporada con el Mestalla, pudiendo tener, quién sabe, oportunidad de debutar en LaLiga con el Valencia después de hacerlo en Copa del Rey, el pasado 28 de octubre en el partido de primera ronda frente a la UD Maracena, donde disputó 20 minutos, saltando al campo precisamente en lugar del medio centro francés.

La lista de convocados del Valencia

Además de los cuatro centrales ya mencionados, Corberán tampoco podrá contar por lesión con Dimitri Foulquier y Julen Agierrezabala. Así, la lista de convocados, de la que se caerá un hombre antes del partido, la conforman: Dimitrievski, Rivero, Abril, Gayà, Thierry, Jesús Vázquez, Iranzo, Sarabia, Fontanet, Pepelu, Guido Rodríguez, Javi Guerra, André Almeida, Luis Rioja, Ugrinic, Lucas Núñez, Raba, Hugo Duro, Danjuma, Ramazani, Sadiq, Diego López y Lucas Beltrán