Dani Ceballos abre periodo de reflexión: "Quien te quiere encuentra la forma, no la excusa"

El futbolista utrerano atraviesa un futuro inmediato lleno de cambios en lo personal y en lo deportivo, pues llega al mercado estival de fichajes como agente libre y por fin siente que este será el verano de su regreso al Real Betis

De la historia de amor a distancia entre Dani Ceballos y el Real Betis se ha dicho que da para escribir el guion de un culebrón. Capítulos hay para rodar varias temporadas, desde luego, y la entrega de este verano promete ser la más intensa de todas. De momento, el centrocampista utrerano ha empezado por un 'Diario de Reflexión' que ha decidido compartir a través de sus siempre activos perfiles en redes sociales y en el que considera que las cosas en realidad son más "simples" de lo que parecen.

El mensaje de Dani Ceballos, en pleno periodo de reflexión sobre su futuro

Esta vez la cosa va de verdad, especialmente desde que hace unos días se anunció su desvinculación del Real Madrid. No obstante, aún hay que cuadrar muchos números y las partes negociantes siguen transmitiendo una máxima cautela. Dentro de esas reflexiones personales, el canterano verdiblanco ha compartido una cita en la que se lee el siguiente mensaje: "Quien te quiere, encuentra la forma. El que no quiere, encuentra la excusa. Así de simple".

"Quien te quiere llega aunque esté cansado. Escucha aunque no tenga ganas. Se queda aunque sea difícil. Quien no quiere... siempre tiene una razón para no estar. No le busques explicación a quien no te elige. Mejor quédate con quien no necesita que le pidas lo que debería darte solo. Reconocer quién te elige de verdad a veces duele, pero también es una forma de amor propio", se lee en los mensajes siguientes.

Dani Ceballos, en busca del amor verdadero

Dani Ceballos ha enviado tantos guiños en redes que ya todo parece un mensaje al Betis; pero, especulaciones al margen, desde luego la frase invita a ser entendida de ese periodo de cambio que afronta en una nueva etapa de madurez, tanto en su carrera futbolística como en una vida familiar que le mantiene a las puertas de la paternidad. Ambos caminos le hacen tirar para la tierra y si se puede encontrar un hilo conductor a todos los mensajes lanzados en estos años de supuestos intentos mutuos, sin duda ése es el de una fuerte sensación de arraigo hacia sus orígenes y raíces.

"Reconocer quién te elige de verdad a veces tarda, pero es el inicio de una vida más tranquila. A veces, el vínculo que más atención necesita es el que tienes contigo mismo", se puede leer en ese mencionado post -de la cuenta de Instagram @diariodereflexion- que ha compartido este viernes Dani Ceballos.

Además de cultivar el lado filosófico y espiritual, el futbolista de 28 años está dedicando sus vacaciones a ponerse a tono en el plano físico. Sus redes también sirven como prueba de sus agotadoras sesiones de fuerza y el plan de trabajo diario que lleva a cabo para estar como un toro cuando llegue el turno de incorporarse a su nuevo equipo.