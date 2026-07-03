Facundo Bernal acelera para ponerse a las órdenes de Pellegrini desde el primer día: "Es muy parecido a Johnny"

A falta de oficialidad, el centrocampista se somete al reconocimiento medico en Brasil para viajar y ponerse a las órdenes de Pellegrini desde el primer día, mientras que llueven los avales positivos para el primer fichaje bético

El fichaje de Facundo Bernal solo se encuentra a falta de oficialidad después de que el Betis haya alcanzado un acuerdo con Fluminense y con el pivote para su traspaso, lo que le permitirá sumarse a la pretemporada.

En este sentido, el charrúa acelera los trámites para ponerse a las órdenes de Pellegrini desde el primer día y aterrizará en Sevilla ya con el visto bueno físico, tanto en cuanto está previsto que que pase los reconocimientos médicos antes de viajar,

De ese modo, el centrocampista uruguayo se somete al pertinente examen en Río de Janeiro en estos días como paso previo a preparar a poner rumbo a la capital hispalense, con el objetivo puesto por el club de que se presente el día 7 de julio en el primer día de la preparación junto al resto de compañeros. Esa es la idea y, a priori, si no sucede nada extraño, Pellegrini contará con el único fichaje hasta ahora en el arranque de la puesto a punto.

El examen médico es, a priori, un trámite, pues Facundo Bernal dejó atrás la grave lesión de ligamentos sufrida en 2022, más allá de que en el último curso haya sufrido problemas físicos de menor importancia.

Lo cierto es que Bernal aterrizará en La Palmera con buenos avales, pues el especialista en Fluminense Edgard Maciel señaló a ESTADIO Deportivo que, aunque no ha ofrecido el rendimiento esperado en Flu, "alberga mucho potencial para desarrollarlo en Europa".

Bendición a la que se suma la del experto en fútbol brasileño Joaquín Bejarano, que realiza un análisis exhaustivo de lo que puede aportar en El Correo de Andalucía.

"El perfil que tiene es muy parecido a Johnny Cardoso, más que a un estilo Guido Rodríguez. El chaval tiene muchas características, su principal cometido es el cierre de medio de contención, pero luego tiene una salida de balón exquisita, una técnica muy depurada y no llega a ser un box-to-box porque no lo es, pero sí que tiene mucho recorrido y se suma mucho al ataque", señaló Bejarano, que añadió que "tiene buen desplazamiento en largo y una diestra exquisita tanto en jugar el balón como en golpeo a portería, ya que se suma mucho al ataque": "Lo veo más amplio que un Busquets tan posicional".

"Ya lo veremos aquí. Le encanta coger el balón y hacer un par de regates incluso si puede y salir jugando y atravesar líneas con el balón dominado", señaló el ojeador, que expuso el motivo por el que no era titular indiscutible en su competencia con Martinelli y Hércules.

"Los brasileños viven básicamente de vender jugadores. El mayor ingreso de ellos es la venta. Brasil vende aproximadamente entre 1.000 y 1.200 jugadores al año. Entonces, Martinelli y Hércules son canteranos de Fluminense. La propiedad íntegra es de ellos y el beneficio del 100%. Les interesa más ponerlos en el escaparate", apuntó Bejarano, al que no le sorprende el precio en el que se ha cerrado la operación, 8,5 milles más uno en impuestos: ""El precio es el que está dictando el mercado. Brasil no vende ya nada barato desde hace unos años".