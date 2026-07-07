Messi hace historia en el Mundial tras eliminar a Egipto y firma tres nuevos récords históricos

El capitán de la Albiceleste ha marcado y asistido para garantizar el pase de Argentina a los cuartos del Mundial, un partido con polémica pero con el que Messi marca un nuevo récord histórico en la Copa del Mundo

Leo Messi va de récord en récord en el Mundial 2026. Ahora mismo es el máximo goleador de la historia de esta prestigiosa competición de selecciones con 21 tantos, el último de ellos el que ha marcado en la eliminatoria contra Egipto, a los que han eliminado de esta edición tras una épica remontada, aunque cargada de polémica. Pero no sólo eso, también ha firmado tres nuevas marcas, una de ellas en negativo.

Por lo pronto, el capitán de la Albiceleste aún tiene como mínimo un partido más de esta edición por delante para seguir ampliando sus registros. Será el duelo de cuartos de final, en el que se enfrentará al ganador del choque entre Suiza y Colombia que se disputa esta misma noche. Pero ahora se convierte en el primer futbolista en conseguir un impresionante récord en los Mundiales y además amplía sus cifras al ser ya también el máximo asistente.

Leo Messi se convierte en el primer y único futbolista en marcar en seis partidos de eliminatorias de un Mundial

La victoria de Argentina contra Egipto les da una agónica clasificación a los cuartos de esta edición. Lo consiguieron tras empatar el partido en los últimos minutos y sumando el gol de la victoria en el descuento gracias a una espectacular acción de Enzo Fernández. Sin embargo, el gran protagonista de este triunfo ha sido Messi, quién puso la asistencia para Cuti Romero y después marcó el tanto para poner las tablas en el minuto 83.

Gracias a este gol se convierte en el primer jugador en marcar en seis partidos consecutivos de las eliminatorias directas de toda la historia de los Mundiales. Sumando sus tantos contra Australia, Países Bajos, Croacia y Francia de la pasada edición, en la que se proclamaron campeones, con los goles a Cabo Verde y Egipto este año, es el único futbolista en conseguirlo. El récord anterior estaba marcado en cinco dianas, algo que han logrado Leónidas, Vavá y Sárosi.

Leo Messi ya es el máximo goleador y máximo asistente de las historia de los Mundiales

El jugador del Inter de Miami ha logrado otro récord con la victoria frente a Egipto. Además de ser el máximo goleador, también es el máximo asistente de la historia de los Mundiales. Messi suma 9 pases de gol, superando una nueva estadística que poseían Maradona, Uwe Seeler y Raymond Kopa con 8 asistencias.

El récord en negativo de Messi en la historia de los Mundiales tras su partido contra Egipto

No todos los récords del jugador argentino pueden ser buenos. Ante Egipto ha fallado un penalti, una acción muy polémica que los 'faraones' reclamaban que no era pena máxima. Por ello, ya es también el jugador con más penaltis fallados en la historia de los Mundiales, con 4 disparos errados desde los once metros, y sin contar las tandas de penaltis. Igualmente, también es el primer futbolista que falla dos penaltis en una misma edición de la Copa del Mundo, aunque más sorprende la cantidad de lanzamientos desde los once metros que hay a favor de la Albiceleste en las últimas ediciones.