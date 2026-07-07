Roberto Martínez, la undécima víctima del Mundial 2026 en los banquillos

Con Roberto Martínez, ya son un total de once los seleccionadores que dejan su cargo tras la disputa del Mundial, aunque todavía puede caer alguno más...

El seleccionador de Portugal Roberto Martínez, que anunció tras la derrota ante España que no continuará al frente de la selección portuguesa, es el undécimo entrenador que no continuará en su cargo tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante tres años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença, pueda elegir otro, le agradezco porque me dieron todas las condiciones", indicó en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en el AT&T de Arlington.

Una larga lista de salidas tras el Mundial

La relación de seleccionadores que se quedaron sin trabajo la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, despedido del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia el 15 de junio.

El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador; el neerlandés Ronald Koeman, el alemán Julian Nagelsmann y el portugués Carlos Queiroz (Ghana) lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final. Y el mexicano Javier Aguirre y Roberto Martínez, de Portugal, tras los octavos.

La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente:Sabri Lamouchi (Túnez)Steve Clarke (Escocia)Miroslav Koubek (República Checa)Hong Myung-bo (Corea del Sur)Marcelo Bielsa (Uruguay)Sebastián Beccacece (Ecuador)Ronald Koeman (Países Bajos)Julian Nagelsmann (Alemania)Javier Aguirre (México)

(Ghana).Roberto Martínez (Portugal).

Del sueño mundialista al fracaso y punto final

La derrota de Portugal frente a España (0-1) en los octavos de final del Mundial de 2026 no sólo puso fin al sueño mundialista de la selección lusa. Para la prensa portuguesa, el gol de Mikel Merino en el descuento del partido disputado en Dallas certificó también el final de un proyecto que nunca terminó de convencer pese a sus buenos resultados y a la conquista de la Liga de Naciones hace apenas un año.

La eliminación abrió paso, además, al anuncio del propio Roberto Martínez de que no continuará como seleccionador nacional, un desenlace que este martes los principales diarios del país consideran tan inevitable como necesario.

Algunos diarios deportivos señalan al seleccionador por desaprovechar una de las generaciones con más talento de su historia. A Bola, el periódico deportivo de mayor tradición en el país, resume el sentir general con una idea que atraviesa toda su cobertura: "Portugal paga pelos erros de Martínez e está fora do Mundial".

Para el rotativo lisboeta, la derrota no representa un accidente, sino la consecuencia lógica de un equipo que nunca encontró una identidad reconocible frente a las grandes selecciones. La propia comparecencia de Roberto Martínez, en la que confirmó que había dirigido su último partido con Portugal, monopoliza igualmente la portada digital de A Bola, que da prácticamente por hecho que el veterano Jorge Jesus será el encargado de iniciar el nuevo ciclo.

También Record interpreta la eliminación como un fracaso deportivo para una plantilla llamada a competir por el título. Aunque su cobertura pone el acento en el desarrollo del encuentro y en las reacciones posteriores, los análisis publicados tras el partido hablan de un adiós prematuro que contradice las expectativas generadas antes del torneo y abren ya el debate sobre el futuro inmediato de la selección.En la misma línea, O Jogo considera que Dallas simplemente aceleró un desenlace que parecía madurar desde hace meses. Sus comentaristas sostienen que Portugal llevaba tiempo mostrando dificultades para dominar a los grandes rivales y una excesiva dependencia del talento individual de futbolistas como Bruno Fernandes, Vitinha o Bernardo Silva.