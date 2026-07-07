Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, contesta a Mbappé: "¡Violencia de género pura y dura!"

La senadora paraguaya ha contestado al delantero del Real Madrid con una carta extensa en la que denuncia arrogancia, desprecio y "violencia de género", reclamando unas disculpas pública después del enfrentamiento surgido tras el partido del Mundial entre Francia y Paraguay

La polémica entre Celeste Amarilla y Mbappé continúa con declaraciones entre ambos. El delantero del Real Madrid se pronunció en el día de ayer por comentarios racistas de la senadora de Paraguay, a lo que ha querido contestar de nuevo la misma contra el jugador internacional con Francia. Todo ello, tras la polémica surgida en el partido del Mundial entre el combinado de Didier Deschamps y Paraguay del pasado sábado cuatro de julio.

Cabe recordar que Celeste Amarilla llamó a Mbappé "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo". Esto provocó la inmediata respuesta del jugador del Real Madrid y de Francia, que afirmó que la senadora de Paraguay "es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país".

Mbappé decide un partido bronco ante Paraguay y la polémica estalla

Kylian Mbappé no tuvo un partido nada fácil contra Paraguay, en el que tuvo sometido a las constantes faltas de los jugadores dirigidos por Gustavo Alfaro. Además, el delantero de Francia tuvo un rifirrafe con Orlando Gill, como explicó tras el encuentro. Al combinado de Didier Deschamps le costó llegar a los últimos metros debido a la buena defensa plantada por la selección uruguaya, que no pudo aguantar los 90 minutos.

Precisamente Mbappé fue el que terminó decidiendo el partido en el LincoIn Financial Field de Filadelfia, con un lanzamiento desde el punto de penalti que no pudo determinar Orlando Gill. El pitido final provocó una serie de enfrentamientos que dejaron una tarjeta amarilla a Olise. Tras ello, la senadora de Paraguay, Celeste Amarilla hizó públicas una serie de declaraciones a las que no faltó la respuesta del '10' de Francia.

La carta de Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, a Mbappé

De esta manera, Celeste Amarilla ha respondido a través de sus redes sociales con una extensa carta dirigida dirigida a Kylian Mbappé:

"El problema es entre vos y yo. Nunca dije nada de Francia, lo mío es contigo, yo estudié en un colegio francés desde los dos años hasta los 17 que concluí mi formación secundaria. Nada con Francia, el problema es contigo. A mí me enojó mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido, dijiste: "si hay que meter manos en la mierda, vamos a meterlas", no somos estúpidos, entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo y el equipo paraguayo somos todos.

Durante el partido tuviste una conducta arrogante, se notaba tu desprecio a cada jugador, como si te dieran asco y sin taparte la boca, dijiste "la concha de tu madre" una frase sumamente agresiva en Latinoamérica y vos sabes, por eso dijiste.Al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mi también me desprecian por ser morena y latina, sudaca nos dicen

Y por último, despreciaste el saludo de nuestro arquero. Eso no se hace. El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado, en la guerra y en la paz, en la derrota y en la victoria y vos le negaste la mano y le gritaste tu victoria en la cara, eso no se hace. Mostraste tu desprecio, tu arrogancia y tu mala educación en un segundo. A mi me dolió, a todo mi país le dolió, y mucho. Francia debería reclamártelo, porque es un país de caballeros, con siglos de historia y de "savoir faire". Francia debería reclamar tu conducta.

No me conoces, no tienes ni idea quien soy yo y no tienes ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo. hora exijo que tú también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia, tú no me conoces, no tienes ni idea quien soy yo y no tienes ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo. Tú no tienes ni idea de lo que significa ser elegida para defender a tu país, para ser la voz del pueblo, fui elegida para ser Senadora Nacional, no sé si dimensiones la importancia de mi cargo".

¡Quien eres tú para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conoces! ¡Violencia de género pura y dura! Violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo. Justamente vos despreciando al género, justamente vos ofendiendo a la mujer, yo no ataque tu color, ni tus preferencias, no ataques vos mi condición de mujer y política. Retráctate conmigo, hace honor a tu ciudadanía francesa y pídeme disculpas, caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género".