La "calentura" de Gill con Mbappé tras el Paraguay - Francia: "Si hay que meter las manos en la mierda..."

El portero de Paraguay fue a estrecharle la mano al '10' de Francia pero este se la negó; el capitán de los 'Bleus' dejó claro que estaban listos para mancharse las manos en lugar de "jugar con esmoquín"

El partido entre Paraguay y Francia fue bastante reñido y tuvo bastante polémica por la dureza que emplearon los hombres de Gustavo Alfaro, aunque el árbitro del encuentro, el uzbeko Ilgiz Tantashev fue el que lo permitió, de hecho, los sudamericanos no vieron ninguna cartulina amarilla, por tres los franceses. Por eso, al final del partido, desde Francia se virtieron algunas quejas por el plan de partido llevado a cabo por los paraguayos.

Aunque, tal y como ha desvelado Kylian Mbappé tras el partido, esperaban una batalla como la que se dio, por lo que estaban preparados para ella. "Creo que sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy estuvo muy bien el partido que tuvimos y cómo lo jugamos. Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, nos vamos a meter las manos en la mierda. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso", dijo tras el partido a pie de campo.

"Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a venir a hacer jugadas bonitas y paredes. Ganamos, e incluso en eso fuimos mejores que ellos", indicó el delantero de Francia, que ya solo piensa en Marruecos.

"Vamos a jugar, sabemos que es un muy buen equipo y estamos muy contentos de jugar contra ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para continuar nuestro camino", finalizó.

No se quiso pronunciar Mbappé sobre la dureza de los jugadores paraguayos en concreto ni tampoco sobre el desencuentro que tuvo con el portero Orlando Gill, que le tiró la pelota cuando este le ofreció la mano tras el partido y el galo no se la estrechó, aunque sí que lanzó alguna que otra indirecta para los albirrojos.

Cherki y la "guerra" con Paraguay

Más claro fue Rayan Cherki. "Su primera cualidad (la de Paraguay) es ir a guerra. Hoy hemos demostrado a todo el mundo que la selección francesa no es solo fútbol, también sabe ir a la guerra", aseguró Cherki en declaraciones en la zona mixta una vez terminado el partido.

"El entrenador nos recuerda desde hace días que la principal cualidad de Paraguay es hacer la guerra, intentar sacar a los jugadores rivales del partido. Así que estábamos realmente preparados para eso", insistió.

El jugador del Manchester City aseguró que los 'Bleus' sabían que ante Paraguay no iban a ser capaces de desplegar sus cualidades técnicas y tácticas debido a la estrategia de Paraguay, pero se mostró crítico con el árbitro por no poner freno al rival. "Del arbitraje no tengo nada que decir... Lo habéis visto vosotros mismos. ¿Cuántas faltas? ¿30, 40? Cero tarjetas amarillas. Bueno, no pasa nada, estamos en cuartos de final", añadió Cherki

La "calentura" de Gill con Mbappé

"Yo le pasé la mano felicitándolo, pero como no me dio bola entré en un momento de calentura. Solamente hice eso, pero después me tranquilicé", aseguró Gill en declaraciones en la zona mixta, donde aprovechó para felicitar a Francia por la victoria.

Gill también respondió a las críticas por la dureza de Paraguay, que terminó el partido sin tarjetas, a diferencia de Francia, que recibió tres.

"Esto es fútbol, si no están acostumbrados a esto qué le vamos a hacer", afirmó el portero de San Lorenzo. "Paraguay es así, es una selección ruda, muy arriba en lo físico. Quisimos hacernos sentir, hacernos sentir duros, que si pasaba el balón no pasaba el hombre", añadió.