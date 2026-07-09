Iñigo Pérez arranca al nuevo 'Submarino' con siete expedientes sobre su mesa

El Villarreal inicia este jueves la pretemporada 2026/2027 con su primer entrenamiento sin los internacionales y con muchos jugadores de regreso tras cesión aún pendientes de definir su futuro; el técnico comienza las primeras evaluaciones de una plantilla que todavía sufrirá numerosos cambios durante el mercado veraniego

El Villarreal se pone en marcha. Después de tres días de reconocimientos médicos en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, el conjunto amarillo salta este jueves por primera vez al césped para iniciar una pretemporada que servirá mucho más que para coger ritmo. Será el primer contacto de Iñigo Pérez con su nueva plantilla y, sobre todo, el inicio de un proceso de evaluación que marcará buena parte del verano. El técnico navarro arranca su etapa con un grupo que dista mucho de ser definitivo, sin los internacionales y con ocho futbolistas de regreso tras cesión que deberán ganarse un sitio antes de que cierre el mercado.

La sesión de este jueves será la primera oportunidad para que el nuevo entrenador empiece a implantar su idea, aunque lo hará con una plantilla incompleta. El Mundial ha condicionado el calendario y hasta siete internacionales están de vacaciones después de su participación en la Copa del Mundo con sus respectivas selecciones. Alex Freeman, Renato Veiga, Logan Costa, Nicolas Pépé, Pape Gueye, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi todavía tardarán casi tres semanas en incorporarse y lo irán haciendo escalonadamente ya que antes deben completar el periodo mínimo de descanso de 21 días del que disponen por ley.

A esa ausencia de efectivos se une un mercado que continúa muy abierto. El Villarreal aún debe cerrar varias operaciones tanto de entrada como de salida y la plantilla sufrirá modificaciones importantes durante las próximas semanas. De hecho, la víspera del inicio de los entrenamientos dejó dos movimientos más. Ramón Terrats puso fin a su etapa como amarillo tras concretarse su traspaso al Getafe, mientras que Valou jugará cedido una temporada en el conjunto azulón para seguir creciendo lejos de La Cerámica. Ambos jugadores no iniciarán por tanto el trabajo en Miralcamp, pero todavía quedan ocho expedientes más por resolver.

Ocho jugadores y solo uno tiene asegurada la continuidad

Obviando a Terrats, cuyo futuro ya se ha resuelto antes del inicio de la pretemporada, hay ocho futbolistas más que regresan después de sus respectivas cesiones. Todos ellos arrancarán el trabajo bajo la supervisión de Iñigo Pérez, aunque no todos parten desde el mismo punto.

El único que tiene asegurada su continuidad es Carlos Romero. El lateral izquierdo vuelve tras dos excelentes campañas en el Espanyol, donde ha terminado de consolidarse como uno de los laterales más destacados de Primera División. El club le trae de vuelta renovado y la salida de Alfonso Pedraza le abre las puertas de un puesto que peleará con Sergi Cardona. En el club consideran su regreso como un fichaje de pleno derecho.

Otro de los casos que despierta más interés es el de Ilias Akhomach. El extremo marroquí coincidió precisamente con Iñigo Pérez durante su cesión al Rayo Vallecano y conoce perfectamente las exigencias del técnico navarro. Esa circunstancia juega claramente a su favor. Tras recuperar sensaciones en Vallecas, el extremo afronta ahora una oportunidad que hace apenas unos meses parecía complicada.

También deberá convencer Thiago Fernández. El centrocampista argentino sigue siendo una apuesta de futuro de la entidad y su media temporada en el Real Oviedo ha convencido, aunque su condición de extracomunitario añade un factor más a la decisión deportiva. Su talento nunca ha estado en discusión, pero el Villarreal deberá valorar si tiene sitio inmediato o necesita seguir acumulando experiencia.

Los jugadores que enfilan la rampa de salida

Hasta cinco futbolistas tienen prácticamente los dos pies fuera del Villarreal pese a que están llamados a iniciar la pretemporada en las instalaciones del Miralcamp:

Álex Forés

Más complicado parece el panorama para otros futbolistas. Álex Forés regresa después de un curso muy discreto en el Oviedo, donde apenas contó con protagonismo y terminó la temporada sin marcar. El atacante valenciano no entra en los planes del Villarreal y todo apunta a que volverá a salir este verano en busca de minutos. Su situación ha despertado el interés de varios clubes de Segunda División, aunque la fuerte competencia complica cualquier negociación.

Todavía le resta un año de contrato con el conjunto amarillo y la Segunda División aparece como el destino más probable para intentar recuperar su mejor versión.

Según informa el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto, Córdoba, Mallorca, Burgos y Sporting de Gijón siguen de cerca su situación. Además, también maneja opciones para continuar su carrera en la Primera División portuguesa, mientras que el Leganés, que ya trató de incorporarlo el pasado mercado invernal, mantiene vivo su interés.

Dani Requena

La situación de Dani Requena es diferente. El centrocampista ha firmado una gran campaña en el Córdoba y ha despertado el interés de varios clubes de Segunda División e incluso del extranjero. Además, entra en su último año de contrato, por lo que el Villarreal podría aprovechar este verano para obtener un rendimiento económico por un jugador cuya cotización ha crecido de forma notable. En las últimas semanas se viene apuntando a un interés del Levante, según informa la Cadena SER, probablemente su mejor opción.

El centrocampista de 22 años tiene un año más de contrato, hasta 2027, y la idea del Villarreal es que Iñigo Pérez le vea en primera persona y le tenga en consideración a la hora de armar su plantilla antes de buscar una salida al granadino. Viene de disputar 36 partidos en Segunda División con el Córdoba en los que ha anotado dos goles.

Víctor Moreno

Víctor Moreno también tiene todas las opciones de salir. Tras un buen rendimiento entre el Villarreal B y la Cultural Leonesa, el extremo no parece entrar en los planes del primer equipo y todo apunta a que su destino definitivo será el Tenerife tras frustrarse una operación que parecía 99% encaminada hacia el Granada.

Según informa la Cadena COPE, ya hay acuerdo del jugador con el club canario por dos temporadas. La operación se cerrará en forma de traspaso a coste cero puesto que el CD Tenerife no puede permitirse pagar el millón de euros que pide el Villarreal por su atacante. Se resuelve todo con una serie de variables y bonus que irá pagando el club tinerfeño y con la inclusión de un porcentaje de futura venta que se queda el club amarillo.

Thiago Ojeda

El jugador de 23 años regresa tras jugar 33 partidos el pasado curso cedido en la Cultural Leonesa. Durante ese período anotó un gol y dio dos asistencias y cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol español, tanto en el Villarreal B como en Lugo y Cultural. Varios equipos de Segunda, entre ellos Burgos y Sporting, se habían interesado en la llegada del pivote argentino, como informa Radio Marca, pero todo apunta a que su nuevo destino estará en el Real Valladolid.

El conjunto blanquivioleta lo da por fichado en un 90% tras mejorar sus condiciones económicas. El acuerdo es casi total entre todas las partes implicadas. La operación se cerraría mediante un traspaso de aproximadamente 400.000 euros, cantidad a la que habría que añadir un porcentaje de una futura venta reservado para el Villarreal, una fórmula que ha terminado convenciendo al club castellonense.

Toni Tamarit

Su nuevo destino ya está en Portugal. Parecía que regresaría a Miralcamp con su futuro rodeado de incógnitas tras su fructífera cesión en el Mirandés el pasado curso, pero su situación ya está resuelta con su traspaso al Alverca do Ribatejo luso por una cantidad desconocida. Según Esportbase, el Villarreal se queda el 40% de sus derechos y el jugador se compromete con el cuadro portugués hasta 2030, firmando un contrato de cuatro años.

Toni se suma a la lista de jugadores de la cantera del Villarreal que han seguido su carrera en Portugal: Jonny Arriba, Rodri Alonso, Espigares y Luis Quintero fueron los últimos.

Empieza la criba de Íñigo Pérez

Ante esta situación, la pretemporada adquiere un valor especial. Más allá de preparar el debut liguero en El Sardinero, Iñigo Pérez aprovechará estas primeras semanas para conocer de primera mano a todos los futbolistas disponibles y decidir quién puede formar parte de su proyecto.

El Villarreal disputará un exigente calendario de amistosos frente a Benfica, PSV, Como 1907, AlUla y Galatasaray, partidos que servirán como banco de pruebas antes del inicio oficial de la temporada. Hasta entonces, el técnico deberá sacar conclusiones en un verano que promete muchos movimientos.