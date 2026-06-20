Luis Milla descarta al Villarreal y da el 'sí quiero' al Como de Cesc Fàbregas

El futbolista madrileño ha aceptado los términos contractuales propuestos por el equipo italiano y la negociación entre clubes no debería tardar en cerrarse; el precio de salida rondará los seis millones de euros

El Villarreal CF da por perdida de forma definitiva una de las opciones que había seguido con más interés en los últimos meses para reforzar su centro del campo. Luis Milla ya ha tomado una decisión y firmará por el Como 1907 de Cesc Fàbregas. El centrocampista madrileño ha dado el 'si quiero' al proyecto del conjunto italiano y únicamente falta que los clubes cierren los últimos detalles de una operación que rondará los seis millones de euros.

El acuerdo entre el futbolista y el Como está totalmente encarrilado y, salvo un giro inesperado de última hora que no se contempla, el jugador del Getafe pondrá rumbo a la Serie A en las próximas horas para afrontar el gran reto de disputar la Liga de Campeones a los 31 años.

Según adelanta Fabrizio Romano, el club del norte de Italia ya tiene un acuerdo contractual con el futbolista y la operación no debería tardar en confirmarse puesto que el otro gran interesado en hacerse con sus servicios, el Al-Nassr árabe, también está ya descartado por el propio futbolista.

El Villarreal estuvo en la pelea hasta el final

El nombre de Luis Milla llevaba meses en la agenda de Fernando Roig y la dirección deportiva lo ha tenido en cuenta hasta el final. El futbolista siempre ha sido considerado como una gran oportunidad de mercado por su experiencia, su regularidad y sus excelentes temporadas en el Getafe.

El 'Submarino' sondeó seriamente su incorporación y trasladó al jugador su interés, consciente de que su cláusula de salida se había reducido de manera considerable. Sin embargo, el proyecto de Cesc Fàbregas ha terminado seduciéndole mucho más.

La posibilidad de jugar la Champions League y de iniciar una nueva aventura fuera de España ha acabado inclinando la balanza hacia el conjunto italiano, que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del fútbol europeo.

Tampoco prosperó la millonaria propuesta procedente de Arabia Saudí. El Al-Nassr irrumpió con la mejor propuesta económica de todas, pero esta oferta no ha parecido mantenerse en el tiempo ni prosperar realmente puesto que el centrocampista ha priorizado seguir compitiendo al máximo nivel en una de las grandes ligas del continente.

Otra de las opciones fue la del Real Betis. El club verdiblanco habría preguntado por la situación del centrocampista como posible refuerzo, pero lo cierto es que, por unas u otras razones, no ha estado en la puja final.

Una cláusula de seis millones que facilita el acuerdo

La operación no debería presentar demasiados obstáculos. En el pasado mercado de invierno, el Como ya intentó hacerse con los servicios del mediocentro, pero el Getafe se negó a dejarle salir en plena pelea por la permanencia.

Sin embargo, el club azulón alcanzó un pacto con el jugador para facilitar su marcha este verano. Con solo un año de contrato por delante, su precio de salida quedó fijado en seis millones de euros, muy por debajo de su cláusula de rescisión, una cantidad perfectamente asumible para la entidad italiana.

Por ello, todo apunta a que el traspaso se cerrará mediante un pago cercano a esa cifra y que Luis Milla pondrá fin a una etapa de cuatro temporadas en el Coliseum.

El mejor Luis Milla de su carrera

El futbolista madrileño se marcha del Getafe después de firmar la mejor campaña de su carrera tras erigirse como el gran jefe del centro del campo azulón y uno de los nombres propios de LaLiga.

Sus números hablan por sí solos. Ha terminado el campeonato como el segundo mejor asistente de Primera División, con diez pases de gol, además de ser una pieza clave en la histórica clasificación del Getafe para competición europea.

Su crecimiento en el club madrileño ha sido constante desde que aterrizó en el verano de 2022 procedente del Granada por cinco millones de euros. Desde entonces, ha disputado un total 134 partidos oficiales y se ha convertido en uno de los referentes de la entidad presidida por Ángel Torres.

Su último servicio al Getafe fue decisivo, ya que un gol suyo en la última jornada contribuyó a asegurar el billete continental de los azulones.

Cesc sigue construyendo un proyecto ambicioso

La llegada de Luis Milla encaja a la perfección en el ambicioso proyecto del Como. El conjunto italiano disputará la próxima edición de la Liga de Campeones y sigue reforzando una plantilla que ya cuenta con una importante presencia española.

El madrileño ocupará el espacio dejado por Sergi Roberto y compartirá vestuario con futbolistas como Jesús Rodríguez, Jacobo Ramón o Assane Diao, mientras el club continúa pendiente de resolver la situación de Álvaro Morata. Alberto Moreno también ha dejado la entidad.

Para el Villarreal, en cambio, la decisión de Milla obliga a seguir rastreando el mercado. El centrocampista era una opción muy valorada por su calidad y experiencia, pero finalmente ha sido el poder de convicción de Cesc Fàbregas y el atractivo de la Champions los que han terminado alejando al futbolista de La Cerámica.