Sergi Roberto dice adiós al Como y Cesc Fàbregas prepara nuevas llegadas

Sergi Roberto pone fin a su etapa en el Como tras dos temporadas sin acuerdo de renovación, dejando al club clasificado para la Champions League y abriendo un nuevo capítulo como agente libre

Sergi Roberto ha puesto punto final a su etapa en el Como. El exjugador del Barcelona, que firmó dos temporadas por el conjunto de Cesc Fàbregas, no ha llegado a un acuerdo por su renovación y dice adiós a un equipo que disputará la próxima temporada la UEFA Champions League. Por ello, desde la dirección deportiva ya ponen el foco en el mercado de fichajes con nuevas llegadas, sonando fuerte la opción de Luis Milla.

Además, Sergi Roberto se ha querido despedir de la que ha sido su casa las dos últimas temporadas, dejando claro que deja el Como "clasificado para la Champions League". En este sentido, el futbolista de 34 años se va orgulloso de su etapa con Cesc Fàbregas: "Desde el primer día, mi familia y yo nos sentimos acogidos y queridos".

Sergi Roberto se despide del Como con un mensaje cargado de gratitud y orgullo

De esta manera, Sergi Roberto se ha abierto en sus redes sociales para decir adiós al Como: "Llegué cuando el club acababa de conseguir el ascenso a la Serie A, lleno de entusiasmo por un nuevo reto. Hoy dejo el Como, clasificado para la Champions League, un objetivo que al principio de este recorrido parecía solo un sueño. Mirando hacia atrás, estoy increíblemente orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos".

Sergi Roberto, que ya piensa en su próximo destino en su carrera, dejó claro que "desde el primer día, mi familia y yo nos sentimos acogidos y queridos. Como se ha convertido en nuestro hogar, y estos años siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Hemos creado recuerdos y amistades que permanecerán con nosotros para siempre".

Por último, el ex del Barcelona quiere "dar las gracias a mis compañeros de equipo, al cuerpo técnico, a todas las personas que trabajan entre bastidores y a todos los aficionados por su apoyo, su confianza y su cariño en este viaje. Como siempre será una parte muy importante de mi vida y de mi carrera. Me voy con pura gratitud y con la certeza de que este club tiene un futuro brillante por delante. Gracias por todo".

Sergi Roberto puede abrir la puerta al mercado de fichajes de Luis Milla

Sergi Roberto cierra su etapa en el Como tras disputar 37 partidos en las dos temporadas, firmando tan solo un gol, en la Copa de Italia. Sin apenas dejar registros a nivel anotador, el jugador de 34 años abandona el conjunto de Cesc Fàbregas siendo importante en el camino del club para alcanzar los puestos de UEFA Champions League y disputar la Copa de Europa la siguiente campaña, junto con jugadores como Nico Paz o Morata, entre otros.

Por otra parte, Sergi Roberto podría dejar hueco a Luis Milla, que firmará por el Como si se terminan confirmando las sospechas. El mediocentro del Getafe es uno de los nombres en el mercado de fichajes y uno de los sueños de Cesc Fàbregas, que busca fortalecer la plantilla antes el gran salto de competir en la UEFA Champions League. La salida del ex del Barcelona podría dejar espacio al jugador del conjunto de José Bordalás.

Sergi Roberto inicia una nueva etapa como agente libre tras decir adiós al Como

Sergi Roberto afronta una nueva etapa en su carrera. Como agente libre, el jugador de 34 años puede firmar gratis por cualquier equipo, el que sería su tercero tras una larga etapa en el Barcelona y dos temporadas en el Como. Las ofertas le podrían llegar a un jugador que lo ha ganado todo en el conjunto azulgrana, ganador de la UEFA Champions League de la temporada 2024/2025.

El Como, que ha hecho oficial en el día de hoy la salida de Sergi Roberto, ha querido despedirle de esta manera: "Sergi Roberto aportó calidad, liderazgo y experiencia desde el momento en que llegó al Lago de Como, también luciendo la banda de capitán durante su tiempo con el club. El club quiere agradecer a Sergi por su profesionalismo y desearle lo mejor para su futuro profesional y personal".