El Cádiz se refuerza con Javi Castro pero pierde a uno de sus defensas destacados

El equipo gaditano confirma el fichaje de una de las piezas clave del ascenso a Primera del Racing de Santander, club del que llega procedente, y lo hace para suplir la nueva baja de los del Carranza

El Cádiz ha empezado este lunes 6 de julio su preparación para la próxima temporada de La Liga Hypermotion, en la que permanecerán un año más, aunque se han quedado muy cerca del descenso. Por ello, el equipo gaditano ya busca como reforzar su plantilla para no tener una campaña tan ajustada por la salvación. Por ello, ya han anunciado el fichaje de Javi Castro, al que han 'pescado' de la Primera división, en la que competirá el Racing de Santander en el próximo curso.

El central llega al Carranza como un refuerzo de garantías, como uno de los artífices del ascenso del Racing y como el sustituto natural tras otro anuncio oficial del Cádiz, confirmando la marcha de Jorge Moreno. Aunque eso sí, el jugador del Racing ha logrado el ascenso a la máxima categoría y tiene ese 'plus' de liderazgo y reconocimiento en su posición.

El Cádiz FC pesca en primera y ficha a Javi Castro, pieza clave del Racing en su ascenso a Primera

El submarino amarillo ha anunciado un importante traspaso que aporta mucha calidad a su plantilla. Se trata de Javi Castro, el central que viene procedente del Racing y que ha sido uno de los defensas más destacados de la Segunda división. De hecho, los de la Tacita de Plata ven en su fichaje una oportunidad de soñar con pelear por estar en las primeras posiciones de La Liga Hypermotion.

"Desde el club no podemos hacer más que dar las gracias a Javi por su comportamiento e implicación en el día a día, tanto dentro como fuera del campo, desde el primer y hasta el último día como racinguista" ha apuntado el Racing en el comunicado publicado para anunciar su marcha. Un reconocimiento normal tras ser una de las figuras claves para conquistar el título de La Liga Hypermotion, con dos goles esta temporada y un rendimiento óptimo frenando a los rivales.

Jorge Moreno se despide del Cádiz y pone rumbo al Tenerife

El fichaje de Javi Castro se explica precisamente con otro anuncio de la entidad gaditana. El club ha confirmado la salida de Jorge Moreno, que hoy se ha conocido que se marcha del club camino al Tenerife para las dos próximas temporadas. El conjunto canario lo define como un "futbolista joven, con margen de crecimiento, intensidad defensiva y una notable capacidad física, hasta el punto de registrar uno de los índices de velocidad más altos de Segunda".