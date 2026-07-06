Trump admite que levantó el teléfono para que Infantino revisara la sanción sobre Balogun

Donald Trump ha reconocido que habló con Gianni Infantino para convencer a la FIFA de levantar la sanción a Folarin Balogun y permitir que el delantero dispute los octavos de final del Mundial ante Bélgica. Sus declaraciones resucitan la polémica por una decisión que la federación belga ya ha anunciado que va a impugnar

A horas para el enfrentamiento entre EEUU y Bélgica la polémica con Balogun sigue creciendo. Después de que la FIFA decidiera levantar la suspensión automática del delantero estadounidense, ha sido el propio Donald Trump quien ha reconocido públicamente que intervino para que el organismo revisara el castigo.

El presidente de Estados Unidos confirmó que habló directamente con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir una revisión de la tarjeta roja que Balogun vio en el encuentro ante Bosnia y Herzegovina. Trump defendió que la expulsión fue injusta y aseguró que nunca entendió la decisión arbitral sobre su mejor jugador.

Trump reconoce su conversación con Infantino

Donal Trump, el presidente de Estados Unidos explicó y aseguró que le dio su opinión al que más manda en la FIFA. Después de enterarse de la noticia de que la sanción iba a ser revisada, fue a celebrarlo. "Yo fui quien los convenció de hacerlo", afirmó el presidente estadounidense, que calificó la rectificación de la FIFA como "una decisión realmente brillante".

El presidente tenía claro que la tarjeta roja mostrada al delantero nunca debió producirse debido a que no era falta y aseguró que conoce bien este tipo de acciones por su experiencia como deportista."Eso no fue una falta... fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí. Es decir, no puedes poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona... eran dos grandes atletas que se enredaron".

Además señaló al árbitro encargado del encuentro, Raphael Claus como 'sospechoso'. "Este árbitro es un poco sospechoso. Si revisas sus antecedentes, no quiero decir eso porque no me gusta crear polémica, pero es muy sospechoso".

Una decisión que ha desatado la polémica

La decisión de la FIFA de levantar la sanción a Balogun ha permitido que el delantero pueda estar disponible para el duelo de octavos de final frente a Bélgica. Sin embargo, la medida ha desatado una enorme polémica.

La Federación Belga considera que habilitar que el atacante estadounidense juegue contradice el reglamento y ha acusado a la FIFA de haber gestionado el caso con poca transparencia. Además, ya ha anunciado que estudia todas las opciones posibles para impugnar su elegibilidad.

Las declaraciones de Trump no han hecho más que avivar la controversia. Al reconocer que habló con Gianni Infantino y que fue él quien convenció a la FIFA para revisar el castigo, el presidente estadounidense ha añadido un nuevo elemento a uno de los casos más polémicos del Mundial 2026, mezclando deporte con política.