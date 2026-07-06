La FIFA permite jugar a Balogun y Bélgica estudia impugnar el partido

La Real Federación Belga de Fútbol ha cargado contra la FIFA por permitir que Folarin Balogun pueda jugar el partido de octavos del Mundial 2026 ante Bélgica. El organismo denuncia falta de transparencia en el proceso, cuestiona la interpretación del reglamento y estudia todas las vías posibles para impugnar la decisión

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) ha mostrado su insatisfacción por la decisión de la FIFA sobre permitir que Folarin Balogun pueda jugar el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica. Para el equipo belga, el delantero estadounidense debía cumplir un partido de sanción tras su expulsión, por lo que considera incomprensible que haya sido habilitado para disputar el encuentro.

Por el comunicado que ha publicado, le federación belga acusa a la FIFA de haber gestionado el caso con poca transparencia y asegura que estudiará todas las opciones a su alcance si Balogun acaba saltando al terreno de juego en el enfrentamiento de esta madrugada.

"Tras conocer a través de los medios de comunicación la decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática del jugador Balogun, la RBFA envió una carta a la FIFA solicitando una copia de la decisión, una explicación del proceso seguido y exponiendo su posición con respecto a la normativa aplicable. Como única respuesta, la FIFA envió una carta a la RBFA indicando que consideraba esta correspondencia como una apelación, que se había designado un juez y que la RBFA disponía de tan solo unas horas para completarla. La FIFA no proporcionó ninguna información al respecto", explican.

Bélgica denuncia falta de explicaciones

Según explica la propia federación belga, se enteró de la decisión por los medios de comunicación y, acto seguido, pidió a la FIFA una copia de la resolución y una explicación de los motivos que habían llevado a levantar la sanción de Balogun. Sin embargo, denuncia que el organismo no respondió a esas preguntas, sino que interpretó su solicitud como una apelación formal, nombró a un juez y le dio solo unas horas para completar el procedimiento. Según la RBFA, esto está en contra de los derechos de defensa.

"Para que una apelación sea admisible, el reglamento de la FIFA establece que la decisión motivada debe haber sido comunicada previamente al apelante. Si bien la RBFA solo buscaba explicaciones legítimas, la FIFA creó la apelación y se aseguró de inmediato de que fuera declarada inadmisible. Todo esto ocurrió mientras la FIFA se negaba simultáneamente a responder a las peticiones legítimas de la RBFA", continúa en su comunicado. "Además, durante la reunión de coordinación del partido, la FIFA eliminó deliberadamente de su presentación la sección relativa a la suspensión automática de jugadores. Sin embargo, este tema había formado parte de todas las reuniones previas a los cuatro partidos anteriores. La RBFA preguntó a la FIFA, tanto verbalmente como por escrito, sobre los motivos de este cambio, pero una vez más no recibió respuesta".

Críticas al procedimiento de la FIFA

Otro de los aspectos que critica Bélgica es que, durante la reunión de coordinación previa al partido, la FIFA eliminó de su presentación el apartado que tenía que ver con las suspensiones automáticas por tarjeta roja, un punto que, según la RBFA, había estado presente en todas las reuniones de los partidos anteriores del torneo.

La federación asegura haber solicitado explicaciones tanto de forma verbal como por escrito, sin recibir respuesta.

La normativa, en el centro de la polémica

La FIFA habría argumentado su decisión en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite al Comité Disciplinario suspender la ejecución de determinadas sanciones.

No obstante, la RBFA sostiene que esa interpretación contradice otras disposiciones del propio reglamento. En concreto, cita el artículo 66.4 del Código Disciplinario y el artículo 10.5 del Reglamento de Competición del Mundial 2026, ambos referentes a la suspensión automática para el siguiente partido tras una expulsión por tarjeta roja directa o por doble amonestación. "Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales."

Además, recuerda que este criterio fue reiterado en la Circular nº16 distribuida a todas las federaciones participantes antes del torneo y en las reuniones de coordinación previas a cada encuentro.

Bélgica estudia impugnar la elegibilidad de Balogun

Ante esta situación, la Federación Belga asegura que sigue sin haber recibido una resolución oficial ni una explicación clara por parte de la FIFA. Por ello, considera que no le queda otra opción que impugnar la elegibilidad de Folarin Balogun para el partido frente a Estados Unidos.

La federación belga insiste en que su postura va más allá del resultado deportivo del encuentro, queriendo solo proteger 'los principios fundamentales de la ética, la competencia justa y los intereses del fútbol en su conjunto'.

"Para que quede claro, hasta el momento, la RBFA aún no ha recibido ninguna decisión ni explicación de la FIFA al respecto. Por lo tanto, no le queda otra alternativa que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido. Independientemente del resultado deportivo de este partido, la RBFA está profundamente preocupada por el curso de los acontecimientos y seguirá luchando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de la ética, la competencia justa y los intereses del fútbol en su conjunto".

Por ello, anuncia que continuará analizando todas las opciones jurídicas y deportivas disponibles para defender la correcta aplicación de la normativa durante el Mundial 2026.