La UEFA responde a la FIFA por la decisión de anular la tarjeta roja a Balogun

La anulación de la tarjeta roja a Balogun ha encendido a la UEFA, que acusa a la FIFA de "cruzar una línea roja" y de romper la integridad del torneo. El delantero, expulsado ante Bosnia, queda libre para jugar los octavos tras una decisión que incluso celebró Donald Trump

La UEFA ha respondido con dureza a la decisión de la FIFA de retirar la tarjeta roja a Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos que fue expulsado en el choque contra Bosnia-Herzegovina del pasado jueves. El delantero del Mónaco quedaba fuera, en principio, de poder disputar el partido contra Bélgica de octavos, pero la anulación de la sanción le ha dado vía libre. El organismo que dirige Ceferin ha querido lanzar un comunicado.

Bolagun, del gol contra Bosnia-Herzegovina a la tarjeta roja

Bolagun fue protagonista del encuentro ante Bosnia-Herzegovina antes de que fuera expulsado. El delantero abrió el marcador en el minuto 45, poniendo con ventaja a los de Mauricio Pochettino antes del descanso. Tras ello, en el 64' recibió la tarjeta roja por una fuerte entrada sobre Tarik Muharemovic, por lo que dejó a su selección con uno menos el resto del partido.

Sin embargo, la FIFA le retiró la tarjeta roja a Florarin Balogun: "La aplicación de la suspensión del partido queda suspendida por un período de prueba de un año. Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el periodo de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará, sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción".

Donald Trump se pronuncia en redes sociales

Donald Trump se pronunció en su cuenta de X tras la decisión de la FIFA de anularle la tarjeta a Folarin Balogun en el Estados Unidos - Bosnia Herzegovina: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!" Con ello, el delantero apunta al once titular del encuentro de mañana ante Bélgica de octavos de final del Mundial 2026.

Por su parte, Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, quiso valorar esta decisión: "Como todo el mundo que ama el deporte y confía en la ética, celebramos todos la decisión. Fuimos castigados suficiente contra Bosnia, jugando con diez por una decisión totalmente injusta".No solo porque soy el seleccionador de Estados Unidos. El 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta".

Comunicado de la UEFA por la anulación de la tarjeta roja a Balogun

"La decisión de ayer de suspender, durante un período de prueba de un año, la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun ha cruzado una línea roja"..

"El fútbol, como cualquier otro deporte, se sustenta en reglas, que son la base de una competición justa, honesta y transparente. A veces las reglas están abiertas a interpretación. En este caso, no. Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional ni requiere la decisión de un órgano competente para hacerse efectiva".

"Es un principio consagrado en el reglamento, que no puede quedar sujeto a excepciones, y mucho menos en plena disputa de un torneo en el que otros varios jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su sanción con normalidad".

"Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por quienes deben velar por ellas, la integridad del juego queda en entredicho y la credibilidad de una competición se ve socavada. Igualmente, tal decisión crea un precedente en el torneo en curso donde Situaciones similares exigirán ahora un trato equivalente, en detrimento de la competición".

"El fútbol es el deporte más amado del mundo porque es un juego hermoso, y genera confianza porque se practica en todas partes bajo las mismas reglas. Un torneo nunca es un hecho aislado y, si el torneo en cuestión es el Mundial, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el fútbol en su conjunto. Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable".