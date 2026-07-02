Estados Unidos 2-0 Bosnia Herzegovina: Pochettino completa el pleno de los anfitriones del Mundial

El cuadro de Pochettino se impuso gracias a los goles de Balogun en el 45 y de Tillman cerca del final. El combinado estadounidense se medirá a Bélgica

Estados Unidos se enfrentaba en la madrugada de este jueves a Bosnia Herzegovina con la idea de conseguir un nuevo billete a octavos de final. Estados Unidos era la última de las tres anfitrionas de este Mundial que quería cumplir el propósito de seguir viva tras el pase tanto de Canadá como de México. El nivel de Estados Unidos en la fase de grupos dejó lugar a la esperanza para los americanos ya que terminaron primeros por delante de Australia, Paraguay y Turquía. Bosnia sin embargo se encontró con que la diferencia de goles le condenó para terminar segunda, por detrás de Suiza y Canadá en el grupo B.

Estados Unidos, con todo contra Bosnia - Herzegovina

Fue cuestión de centímetros si Bosnia se salvó del 1-0 pasada la media hora, cuando Estados Unidos recuperó en la línea de tres cuartos y Balogun fulminó al portero con un gran disparo de zurda. El delantero del Mónaco recibió el pase cuando estaba en fuera de juego y el Levi's Stadium tuvo que interrumpir las celebraciones.

Solo fue cuestión de tiempo. Porque Bosnia, en el intento de ralentizar el ritmo del encuentro, cometió otro fallo en salida de balón y esta vez Estados Unidos la castigó. Tyler Adams jugó un balón vertical que, tras dos rebotes en el área de penalti, Balogun aprovechó para sellar el 1-0. El delantero del Mónaco celebró su tercer gol en este Mundial al estilo de LeBron James y solo el larguero le impidió anotar el doblete antes del descanso.

La expulsión de Bologun

Vivía el mejor momento de forma de su carrera Balogun, pero cuando el partido parecía encarrilado para Estados Unidos, cometió una falta tan involuntaria como peligrosa ante Tarik Muharemovic, al pisarle el tobillo provocando una vistosa torsión. El árbitro lo revisó y le enseñó la roja. Comenzó un nuevo partido para Estados Unidos.

Estados Unidos se impuso, no sin sufrimiento, a Bélgica

Una prueba de sufrimiento ante el empuje final de Bosnia, que lo dio todo pese a perder por lesión a su gran líder, Edin Dzeko. Se asustó Estados Unidos ante unos disparos de Bosnia desde el límite del área, pero en una de sus transiciones consiguió una falta directa desde el límite del área que Tillman transformó con calidad en el 79 para acabar con el sufrimiento. Fue el 2-0 que disparó la euforia del Levi's Stadium y que envió a Estados Unidos de vuelta a Seattle para medirse con Bélgica en los octavos de final.

Ficha técnica

2. Estados Unidos: Matt Freese; Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson; Sergiño Dest (Berhalter, m.87), Malik Tillman, Tyler Adams, Alex Freman; Weston McKennie (Reyna, m.98), Christian Pulisic (Pepi, m.88) y Folarin Balogun.

Seleccionador: Mauricio Pochettino.

0. Bosnia: Nikola Vasilj; Stjepan Radeljić, Nikola Katic (Memic, m.75), Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (Tabakovic, m.75); Amar Dedić, Ivan Sunjic (Tahirovic, m.51), Armin Gigović (Bajraktarevic, m.51), Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko (Mahmic, m.51).

Seleccionador: Sergej Barbarez.

Goles: 1-0, m.45: Balogun. 2-0, m.82: Tillman.

Árbitro: Raphael Claus (BRA). Expulsó con roja directa a Balogun (m.64) y amonestó con amarilla a Radeljic (m.79).

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial disputado en el Levi's Stadium de Santa Clara, ante cerca de 68.000 espectadores.