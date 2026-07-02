Balogun sí, Messi no: polémica en el Mundial

El jugador de Estados Unidos, referente del cuadro de Pochettino, fue expulsado en el duelo ante Bosnia Herzegovina. Las redes han estallado al comparar su roja con la que le perdonaron al '10' de Argentina. Se perderá el duelo de octavos ante Bélgica

Estados Unidos confirmó en la madrugada de este jueves que los países anfitriones de este Mundial no están dispuestos a ponérselo sencillo a sus invitados. Después de los pases de Canadá y México, Estados Unidos cumplió y venció por 2-0 a un Bosnia Herzegovina que por primera vez había superado la fase de grupos en un Mundial. Los goles de Estados Unidos fueron obra de Balogun y Tillman.

Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en lo que va de Mundial y una de las principales figuras del cuadro de Pochettino, no pudo completar el partido ya que en el minuto 60 se produjo una acción que le costaría la roja. En una pugna con el central Muharemovic, Balogun pisó con su pie diestro el tobillo derecho del jugador de Bosnia. En la primera jornada de Argentina en la fase de grupos, hubo una acción muy similar en la que Messi pisó a un jugador de Argelia pero el resultado final fue muy diferente.

La expulsión de Balogun enfada a Pochettino y a Estados Unidos

Tras la acción de Balogun, llegó una larga revisión del VAR que terminó con la expulsión del delantero del Mónaco. El rostro de Balogun, que está cuajando un gran Mundial, lo decía todo ya que esta cartulina suponía perderse el duelo de octavos de final ante Bélgica el próximo 7 de julio donde Estados Unidos tratará de seguir haciendo historia para meterse entre las ocho mejores selecciones del Mundo. Tal era la frustración de Balogun que incluso su compañero Pulisic se acercó a consolarlo antes de que saliese del terreno de juego y también algún jugador de Bosnia Herzegovina que empatizó con el momento que vivía el estadounidense.

La comparación con la no expulsión de Leo Messi

Después del encuentro, en las redes sociales se empezó a comparar la acción que le había costado al expulsión a Balogun ante Bélgica con una muy similar, por no decir igual, en la que fue protagonista Leo Messi. El argentino pisó por detrás a un jugador de Argelia y lejos de ver una cartulina roja por dicha acción, el colegiado del primer partido de la albiceleste en este Mundial, ni siquiera le mostró la cartulina amarilla por una entrada en la que el '10' puso toda la superficie de la planta de su pie izquierdo, en el tobillo derecho de su rival.

Messi en el duelo ante Argelia de la fase de grupos

El coste de la expulsión de Balogun para Estados Unidos

Balogun es el jugador referente en el ataque de la Estados Unidos de Pochettino por lo que su ausencia de cara al duelo de octavos de Bélgica no es precisamente una buena noticia. De los 10 goles que lleva hasta el momento Estados Unidos en lo que va del Mundial, Balogun ha hecho tres. Después del encuentro, Pochettino no se cortó a la hora de afirmar que para él nunca debió ser roja por no existir intención de pisar al rival.

Además Pochettino añadió que en las acciones al 50-50, ninguna cayó hasta el momento del lado de Estados Unidos: "Para mí nunca es roja. La vi por televisión. Nunca ha habido intención de pisar al jugador, fue una jugada normal en el fútbol que no fue voluntaria. Nunca es roja. Creo que hoy en día, ninguna decisión de 50-50 fue para nosotros".

Balogun cambió Inglaterra por Estados Unidos

Balogun nació en el conocido barrio de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) hace 25 años. Pero Balogun, de padres nigerianos, creció y se crió en Reino Unido, más concretamente en Londres. De ahí viene que Balogun llegase a jugar hasta con la selección de Inglaterra en su categoría sub 21.

Fue en el 2023 cuando decidió dar el paso de jugar con el país que le había visto nacer, Estados Unidos. En la CONCACAF Nations League, Balogun demostró sus dotes goleadores con la elástica estadounidense y a partir de ahí no ha dejado de ir convocado con Estados Unidos en las diferentes citas internacionales.

A nivel de clubes, Balogun empezó su carrera en las categorías inferiores del Arsenal y llegó a debutar con el primer equipo en la Premier League en la temporada 2021/22. Fue en ese curso cuando jugó cedido la segunda mitad del ejercicio en el Middlesbrought de la Championship.

En la 2022/23, Balogun se salió en el Reims de la Ligue 1 con 21 goles en 37 encuentros, momento en el que el Mónaco puso sus ojos sobre él y pagó 30 millones de euros a los londinenses para hacerse con sus servicios. Esta temporada ha marcado 14 goles en la Ligue 1, otro en la Copa de Francia y cinco en la Champions League con el cuadro monegasco. Habrá que estar pendiente de cómo solventa Estados Unidos la baja de su jugador referente en el ataque.