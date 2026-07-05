La FIFA levanta la sanción a Balogun y Trump felicita

La FIFA suspende la roja de Balogun y el delantero de Estados Unidos podrá jugar los octavos de final del Mundial ante Bélgica. La decisión, adoptada mediante la aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario, ha desatado una gran polémica debido a las protestas de Bélgica y el respaldo público de Donald Trump. Esto ha provocado criticas en lo futbolístico por meter política

La FIFA ha protagonizado una de las decisiones más polémicas del Mundial 2026 al suspender la sanción impuesta a Folarin Balogun, permitiendo que el delantero de Estados Unidos dispute el encuentro de octavos de final frente a Bélgica.

Su interpretación del Código Disciplinario ha sido cuestionada y ha provocado la protesta de la Federación Belga, la que ha recibido el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La expulsión de Balogun

Balogun, máximo goleador de la selección estadounidense en el torneo con tres tantos, fue expulsado el pasado miércoles durante el partido de dieciseisavos frente a Bosnia y Herzegovina. El atacante pisó la parte posterior de la pierna del defensa Tarik Muharemovic en una acción que el árbitro brasileño Raphael Claus dejó continuar inicialmente. Sin embargo, tras la llamada del VAR, revisó las imágenes y mostró la tarjeta roja directa por juego brusco grave.

La expulsión era la suspensión de un partido automáticamente, tal y como establece el artículo 66.4 del Código Disciplinario de la FIFA y como se ha aplicado en el resto de tarjetas rojas mostradas durante el campeonato.

Mauricio Pochettino defendió a su delantero al considerar que la acción fue completamente accidental y propia de una disputa normal por el balón. Sin embargo, las Reglas de Juego de la International Football Association Board (IFAB) establecen que la intencionalidad no es un criterio determinante para valorar una acción de juego brusco grave, por lo que la decisión arbitral fue considerada correcta desde el punto de vista reglamentario.

La FIFA recurre al artículo 27

Sin embargo, el Comité Disciplinario ha anunciado que la suspensión queda aplazada durante un periodo de prueba de un año mediante la aplicación del artículo 27 del mismo reglamento. Según explicó la FIFA, si Balogun vuelve a cometer una infracción de similar naturaleza y gravedad durante ese periodo, la sanción será ejecutada, además de cualquier castigo que corresponda por la nueva acción.

Aunque la FIFA ya ha recurrido al artículo 27 en otras ocasiones, como cuando redujo una sanción a Cristiano Ronaldo, el caso de Balogun llega en pleno Mundial y apenas unas horas antes de un partido decisivo. Un contexto que ha disparado las críticas y ha reabierto el debate sobre si el reglamento se aplica por igual a todos los equipos.

Trump celebra la decisión

Al recibir la noticia, Donald Trump celebró la decisión a través de su red social, donde agradeció a la FIFA haber "hecho lo correcto" y corregido lo que calificó como "una gran injusticia". El mensaje fue posteriormente compartido por la cuenta oficial de la Casa Blanca.

El respaldo político llegó días después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, criticara públicamente la expulsión de Balogun y reclamara la existencia de un mecanismo de apelación para este tipo de acciones. Desde la propia Casa Blanca también se habrían producido movimientos con contactos para solicitar la revisión de la sanción.

Bélgica estudia acciones

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) aseguró estar 'asombrada' por la decisión del Comité Disciplinario y anunció que estudia 'todas las opciones posibles' para defender los derechos de su selección y garantizar la igualdad para todos.

En un comunicado oficial, el organismo belga recordó que, aunque la FIFA invoca el artículo 27 para justificar la suspensión de la sanción, el propio Código Disciplinario establece de forma expresa que una expulsión con tarjeta roja conlleva automáticamente un partido de suspensión. Sin embargo, la federación considera que esta interpretación es completamente contraria al reglamento aplicado durante todo el torneo.

Con la presencia confirmada de Balogun, Estados Unidos recupera a su principal referencia ofensiva para medirse a Bélgica. Sin embargo, la decisión de la FIFA se ha convertido en un 'caos' tanto a nivel deportivo como político.