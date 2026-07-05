El Deportivo de la Coruña inicia la pretemporada 2026/2027 con dos fichajes confirmados

El conjunto de Antonio Hidalgo vuelve al trabajo este lunes con reconocimientos médicos desde primera hora y 26 jugadores citados para arrancar una temporada ilusionante en Primera División. Con solo dos caras nuevas y el mercado abierto, el proyecto coruñés empieza a tomar forma

El Deportivo de la Coruña empezará mañana lunes seis de julio la temporada 2026-2027. El club ha anunciado los horarios y las fechas más inminentes con respecto a los pertinentes exámanes médicos antes de comenzar cada curso, así como las primeras sesiones de entrenamientos. Por otro lado, en el comunicado ya aparecen los dos fichajes confirmados hasta el momento por la entidad y los 26 citados por Antonio Hidalgo.

Tras un ascenso directo a Primera División, el Deportivo de la Coruña se pone manos a la obra ante una temporada ilusionante en la máxima categoría del fútbol español. Antonio Hidalgo volverá a estar al frente del proyecto, con una serie de jugadores que está por confirmar en este mercado de fichajes. Sin embargo, ya hay dos que han llegado de manera oficial: Teun Gijselhart y Leo Román.

El Deportivo de la Coruña regresa al trabajo con horarios ya confirmados

En este sentido, el Deportivo de la Coruña ha citado a los jugadores a las 8:30 de mañana lunes en el Centro de Entrenamiento para llevar a cabo los pertinentes reconocimientos médicos y pruebas físicas. Tras más de un mes de merecidas vacaciones tras lograr el ascenso a Primera División, los futbolistas del conjunto de Antonio Hidalgo deben llegar al comienzo de la temporada en el mejor estado de forma posible.

Tras realizarse los exámenes médicos y pruebas físicas, los jugadores del Deportivo de la Coruña se someterán a diferentes pruebas caridológicas en el Hospital HM Modelo. De esta manera, el próximo martes 7 de julio comenzará el trabajo sobre el terreno de juego, con una sesión que empezará a las 17:00 horas en los campos 2 y 3 del Centro de Entrenamiento del Dépor, como ha informado el club en un comunicado oficial.

Los jugadores del Deportivo de la Coruña citados para comenzar la pretemporada

Por último, el Deportivo de la Coruña ha detallado los jugadores que están citados para este lunes 6 de julio:

Germán Parreño, Adrià Altimira, Arnau Comas, Lucas Noubi, Dani Barcia, Charlie Patiño, Diego Villares, Zakaria Eddahchouri, Yeremay Hernández, David Mella Giacomo Quagliata, Eric Puerto, Ricardo Rodríguez 'Riki', Miguel Loureiro, Teun Gijselhart, Luismi Cruz, Jose Ángel Jurado, Mario Soriano, Ximo Navarro, Álvaro Ferllo, Leo Román, Samu Fernández, Bil Nsongo, Noé Carrillo, Kevin Sánchez, Adrián Guerrero y Xabi Campos.

Será la primera toma de contacto de los dos nuevos fichajes confirmados hasta el momento, Teun Gijselhart y Leo Román, con sus nuevos compañeros. El centrocampista holandés empezará una nueva etapa tras su paso por el De Graafschap, firmando de esta manera un contrato hasta 2028 con el Deportivo de la Coruña. El meta, por su parte, ha sellado el acuerdo hasta 2030, siendo un gran refuerzo tras decir adiós al Mallorca.

Los planes del Deportivo de la Coruña en el mercado de fichajes

El Deportivo de la Coruña no pierde la vista al mercado de fichajes, con el objetivo de afrontar la vuelta en Primera División con la mejor plantilla posible. El club avanza en la llegada de Lorenzo Amatucci, que viene de estar cedido la pasada campaña en Las Palmas y podría ser un refuerzo de lujo para un equipo al que ya conoce por enfrentarse la anterior temporada en LaLiga Hypermotion.

Además, el Deportivo de la Coruña tiene a Domingos Duarte en su agenda. El defensa de 31 años es agente libre tras salir del Getafe una vez finalizado su contrato y no renovar el mismo. El central le podría aportar al conjunto de Antonio Hidalgo esa experiencia y liderazgo necesario en una liga como la Primera División, sobre todo sabiendo que el portugués cuenta con pasado en equipos como el Granada o el propio conjunto azulón.