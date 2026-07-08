El Betis se lleva a Alemania a 28 futbolistas, incluidos varios con su futuro en el aire, y deja en tierra a Aitor Ruibal

La plantilla verdiblanca desarrollará su primer 'stage' de pretemporada en la región de Renania del Norte-Westfalia, donde el próximo sábado 18 disputará su primer amistoso del verano ante el modesto Sportfreunde Lott

El Real Betis de la 26/27 ya está en marcha. El proyecto verdiblanco del regreso a la Champions, después de 21 años, echará a andar en Alemania, hasta donde la plantilla se ha desplazado a primera hora de la tarde de este miércoles para llevar a cabo durante diez días su primer 'stage' de pretemporada. Allí, alejado del extremo calor de la capital hispalense, el plantel dirigido por Manuel Pellegrini comenzará a preparar una ilusionante campaña con varias ausencias significativas, quedando el chileno a la espera tanto de los nuevos refuerzos que aún deben concretarse como de las esperadas salidas.

Tras someterse ayer martes a los habituales reconocimientos médicos previos al trabajo, los profesionales béticos han puesto rumbo desde el aeropuerto de San Pablo a la ciudad alemana de Harsewinkel, donde instalarán su cuartel general en el Hotel-Residence Klosterpforte, en la región de Renania del Norte-Westfalia. En ella misma, además, tendrá lugar el primer amistoso veraniego el próximo sábado 18, ante el modesto Sportfreunde Lott (15:30 horas) en el Stadion am Lotter Kreuz, que servirá para poner fin a esta primera concentración.

Facundo Bernal espera a Fran García

La única cara nueva en la expedición es la del pivote uruguayo Facundo Bernal, que ha aterrizado procedente del Fluminense brasileño para suplir al traspasado Sergi Altimira. Pero no tardará en sumarse el segundo fichaje ya cerrado, el lateral zurdo Fran García, que por unas horas no pudo unirse a la expedición, si bien ya coincidió con varios de sus nuevos compañeros al acudir a mediodía a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para cerrar su contratación.

Los cedidos, con diferentes situaciones

También destaca la presencia de los cedidos Iker Losada, Gonzalo Petit y Guilherme Fernandes, si bien el meta luso, tras su préstamo en el Valladolid, estaría muy cerca de cerrar su marcha al Córdoba. También se busca acomodo para el atacante gallego, que sueña con quedarse, mientras que al delantero uruguayo se le quiere ver durante la pretemporada antes de tomar una decisión definitiva.

Así mismo, el primer plantel también se ve reforzado en este primer 'stage' por hasta nueve canteranos, como son Óscar Masqué, Emmanuel N’Goran, Carlos de Roa, Gnangoro Bouare, Rica Fúnez, Iván Corralejo, Borja Alonso, Kwame Sosu y Rodrigo Marina, a los que sumarán más adelante Morante y el meta Manu González, presentes en el Europeo sub 19.

Nelson Deossa, uno más a la espera de solucionar su futuro

La lista de 28 futbolistas la completan, por tanto, Pau López, Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo, Fornals, Marc Roca, Isco Alarcón, Riquelme, Pablo García y Nelson Deossa, aunque del colombiano también se espera que se pueden reactivar en breve las negociaciones para su venta. Tras quedar paralizado el acuerdo con el Vasco da Gama por su situación institucional, hay más equipos interesados, entre ellos un River Plate que no se da por vencido.

Las cinco ausencias conocidas y el caso especial de Aitor Ruibal

Como ya se conocía, no están Giovani Lo Celso, clasificado para los cuartos de final del Mundial con Argentina, ni los dos representantes verdiblancos ya eliminados en dicho campeonato: el mexicano Álvaro Fidalgo y el colombiano Cucho Hernández, que disfrutarán de un tiempo de vacaciones antes de incorporarse al trabajo. Junto a ellos, aunque no ha podido participar en el Mundial por una inoportuna lesión de ligamentos en la rodilla derecha, Ez Abde también goza de algunos días más de permiso tras haber comenzado en Francia la primera parte de su rehabilitación, en una clínica especializada en dolencias de este tipo.

Del mismo modo, también se había informado de que Antony se sumará a finales de semana, tras someterse en su país a un tratamiento para la pubalgia que vino sufriendo la pasada campaña. Y finalmente, se ha decidido también que Aitor Ruibal se quede en Sevilla para seguir trabajando en su recuperación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El polivalente futbolista catalán fue operado en el mes de mayo de los problemas que arrastraba en el menisco externo de su rodilla derecha y, aunque se van cumpliendo los plazos previstos, se da por hecho que se perderá las tres o cuatro primeras jornadas de LaLiga 26/27. De momento, ya trabaja con los fisioterapeutas y readaptadores tras superar la fase de inmovilización. "Me encuentro bastante mejor, ya me valgo por mí solo, así que eso es un paso adelante, pues ya puedo caminar y así que ahora puedes empezar a hacer fuerza y a recuperar pues masa muscular y ya luego pues daremos otro paso", explicó este pasado martes, sin querer ponerse plazos para una incorporación al grupo que aún tardará en producirse varias semanas.