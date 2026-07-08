Michael Oliver será el árbitro del España - Bélgica: sus datos con 'La Roja'

El colegiado inglés vuelve al camino de España en un duelo de máxima tensión: con 14 años en la élite y tres partidos ya dirigidos en este Mundial, será el juez de un cruce marcado por recuerdos intensos y estadísticas favorables para los de Luis de la fuente

La FIFA ha designado a Michael Oliver para dirigir el España - Bélgica que tendrá lugar este viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El colegiado inglés es un habitual desde hace años en partidos de altísimo nivel, tanto a nivel de selecciones, como de clubes. Además, ya ha arbitrado hasta tres encuentros en este Mundial 2026: Países Bajos - Suecia, Francia - Noruega y Canadá - Marruecos.

Michael Oliver es árbitro internacional por la FIFA desde 2012, por lo que suma 14 años en la máxima élite, alcanzando más de 425 partidos, además de estar muy cerca de los 50 en la UEFA Champions League. El inglés fue elegido para dirigir encuentros de la Eurocopa de 2020 y de 2024, así como del Mundial de Catar 2022. Estará acompañado por Stuart Burt y James Mainwaring en las bandas, Ramon Abatti y Rafael Alves, de reserva.

El recuerdo de Michael Oliver en España con Francia como protagonista

España recuerda a Michael Oliver, entre otros partidos, por la semifinal de la Nations League de 2025. El combinado de Luis de la Fuente se citó con Francia en el decisivo choque, previo a la final, que tuvo de todo. 'La Roja' se llegó a poner con 4-0 en el marcador, gracias a los goles de Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal y Pedri. Sin embargo, Mbappé iba a recortar distancias en el marcador desde el punto de penalti.

Tras ello, Francia se comenzó a activar en los minutos finales, metiendo el miedo en el cuerpo con el gol de Cherki, poniendo el 5-2, poco antes del tanto en propia puerta de Dani Vivian. Por último, Kolo Muani iba a firmar el 5-4 definitivo en el marcador, ya que Lamine Yamal hizo un doblete. Michael Oliver tuvo trabajo pitando hasta dos penatis y mostrando seis tarjetas amarillas durante el partido en Stuttgart.

Los datos de Michael Oliver con España y Bélgica

Michael Oliver ha dirigido un total de ocho partidos de la selección española hasta el momento, manteniéndose invita con un balance de cuatro victorias y tres empates. El último encuentro dónde coincidió el inglés con el combinado de Luis de la Fuente fue en la goleada frente a Turquía, por 0-6, de clasificación a este Mundial 2026. Por ello, los datos son positivos para 'La Roja', que buscará el billete a semifinales del torneo.

Bélgica también cuenta con un buen balance con Michael Oliver, aunque en menor proporción. El colegiado inglés ha coincidido en dos ocasiones con la selección dirigida por Rudi García, firmando dos victorias en partidos oficiales. Por ello, Los Diablos Rojos se aferran a la estadística para vencer a España en un choque que dictará sentencia en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

España se cita con Michael Oliver en un cruce de alto voltaje

Por otro lado, España, que viene de ganar a Portugal, se reencontrará con un Michael Oliver que viene de dirigir tres encuentros de la Copa del Mundo 2026. Fue designado para arbitrar también el Ecuador - Costa de Marfil de la primera jornada pero una leve lesión muscular le dejó sin poder estrenarse en este choque. Por ello, le sustituyó el francés François Letexier.

La selección española tiene un reto de alto nivel en el que será el noveno encuentro con Michael Oliver como árbitro. Los de Luis de la Fuente pueden seguir invictos en este Mundial y sin encajar un solo gol en cada uno de los partidos disputados hasta la fecha. La solidez que está mostrando 'La Roja' en este torneo de selecciones deja a jugadores como Unai Simón, Cubarsí y Laporte como grandes protagonistas de este combinado.

Con todo ello, España espera hacer frente a una Bélgica que lleva 13 goles anotados en cinco partidos del Mundial, incluyendo una prórroga ante Senegal, un tiempo extra al que la selección de Luis de la Fuente no ha tenido que llegar hasta el momento. Además, Rudi García cuenta con Courtois en la portería, uno de los grandes metas actualmente en el mundo, líder en Los Diablos Rojos y el Real Madrid.