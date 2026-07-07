Francia aprovecha el lío de la FIFA para ganar ventaja de cara a un posible duelo con España

La Federación Francesa de Fútbol aprovecha el lío con Balogun y la retirada de la tarjeta roja y así evitar perder a jugadores clave como Olise o Barcola para unas hipotéticas semifinales contra España en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene decidido a prácticamente todos los países clasificados para los cuartos de final, disputándose los últimos choques de octavos este martes 7 de julio, pero estos últimos días esta competición está viviendo varias polémicas. La más significativa de ellas ha sido el 'caso Balogun', en el que ha intervenido hasta Donald Trump para que el jugador estadounidense pudiera competir con su país a pesar de haber visto una tarjeta roja en el partido anterior, aunque de poco les ha servido al perder ante Bélgica. Pero esta decisión ha abierto la veda y ahora es Francia quién trata de aprovechar el lío en los despachos.

El país galo se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final, siendo uno de los enfrentamientos directos más potentes de esta ronda, entre el subcampeón y el cuarto clasificado de la última edición. Por la exigencia de este partido y en busca de no perder jugadores en caso de avanzar hasta la semifinal, en la que se podrían topar contra la Selección española, Francia sabe que necesita a jugadores como Michel Olise y Bradley Barcola, por lo que van a recurrir las decisiones arbitrales del partido contra Paraguay.

Francia recurre las tarjetas amarillas contra Olise y Barcola para un posible cruce contra España en el Mundial 2026

La Federación Francesa de Fútbol ha anunciado que va a recurrir las decisiones arbitrales sobre jugadores como Olise o Barcola en el partido contra Paraguay, conscientes de que pueden ser decisivos en este Mundial 2026. Francia va a recurrir las tres tarjetas amarillas de Michael Olise, Manu Kone y Bradley Barcola recibidas en el partido de octavos contra Paraguay, tal y como ha confirmado Guy Stephan, segundo entrenador del cuerpo técnico de Didier Deschamps.

La intención de 'les Bleus' es que la FIFA valore la rectificación por estas amonestaciones que sus jugadores sufrieron contra Paraguay, en un choque en el que los jugadores sudamericanos fueron tremendamente duros a la hora de realizar faltas y enfadaron a los franceses, que vieron amarilla por esta razón. Unas tarjetas que les puede costar muy caras en el Mundial, ya que si alguno de los tres, o incluso más de uno, ve otra tarjeta amarilla contra Marruecos, se perderían las semifinales, en las que se pueden enfrentar a España si la 'Roja' derrota a Bélgica en su próximo partido.

Francia aprovecha el lío del Mundial con la FIFA y Balogun para recurrir las tarjetas de sus jugadores

El país galo es consciente de que su próximo enfrentamiento contra Marruecos va a ser un duelo complicadísimo, mucho más exigente que el choque contra Paraguay, que le generó muchas dificultades y del que escaparon gracias a un gol de Kylian Mbappé convertido desde los once metros. Por ello, no quieren arriesgarse a perder a jugadores tan decisivos como Olise, Barcola o Kone, líderes en ataque y pieza clave en defensa.

Para ello, van a aprovechar el lío que hay montado con la FIFA y el 'caso Balogun'. El jugador recibió una tarjeta roja en los octavos que en teoría le impedía jugar el partido de cuartos contra Bélgica, pero la FIFA suspendió la ejecución de esa sanción durante un año de prueba. Es decir, no la retiraron pero permitieron que el estadounidense pudiera cumplir esta sanción en otro momento. Ahora, Francia entiende que con esta decisión, también pueden revisar otras tarjetas del torneo, y así ganar ventaja para unas hipotéticas semifinales contra España.