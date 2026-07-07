El agujero que hizo viral a Pedro Neto y abrió otra pregunta: ¿cuánto dolor es normal en la élite?

El atacante luso fue uno de los grandes protagonistas del partido de octavos entre Portugal y España por algo totalmente ajeno al fútbol, una curiosidad estética que se viralizó en redes sociales y que esconde una realidad bastante compleja

La selección española selló el pase a cuartos de final del Mundial 2026 gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 91 que dio el triunfo (0-1) a los de Luis de la Fuente ante Portugal. España supo sufrir, pero también dominó y tuvo ocasiones hasta que el centrocampista del Arsenal anotó el único tanto del partido. El encuentro pasó por distintas fases y tuvo varios protagonistas, siendo uno de ellos el extremo portugués Pedro Neto.

El futbolista del Chelsea no tuvo su mejor partido, mostrándose muy intermitente en su juego y sin establecer buenas conexiones con Cancelo en la banda derecha. Mejoró algo tras pasar por vestuarios en el descanso, pero finalmente fue sustituido en el minuto 83. Su protagonismo no radicó en su fútbol, sino en una imagen que corrió como la pólvora en redes sociales hasta llegar a viralizarse. El luso jugaba con un agujero bastante grande en el talón de su bota derecha, algo que no pasó desapercibido y dio mucho que hablar.

La respuesta a la pregunta de cómo podría jugar así es porque Pedro Neto padece el síndrome de Haglund, una afección que provoca dolor en esa zona del pie.

¿Qué es el síndrome de Haglund?

Según el Dr. Sergio Hortelano y la Dra. Isabel Guillén, de la Clínica CEMTRO, el único hospital en España acreditado como Centro Médico de Excelencia por la FIFA, se trata de una lesión en el tendón de Aquiles, en la inserción en el calcaño, "que produce dolor en la cara posterior del tobillo, del talón".

"Es una patología importante en deportistas, porque es una patología por sobreuso, es decir, ellos, según van haciendo su actividad deportiva, el tendón de Aquiles va tirando del calcaño y se va produciendo una serie de abultamientos del calcaño", señala la Dra. Guillén.

Se trata de una patología que genera bastante dolor, el cual puede aparecer al principio por el roce del zapato, los cuales comprimen el Aquiles contra el talón, pero luego ese dolor puede acabar siendo incapacitante, ya que se puede dar por el simple hecho de caminar.

¿Qué tratamiento tiene el síndrome que padece Pedro Neto?

Aunque dependerá de la situación de cada paciente y del desarrollo de la enfermedad, existen desde tratamientos conservadores hasta una intervención quirúrgica. En el caso del fútbol luso, debido a su profesión, la única solución será someterse a una cirugía.

Tal y como explica el Dr. Juan Arnal, especialista en cirugía ortopédica y traumatología deportiva, "en los casos avanzados, en aquellos pacientes que no pueden dejar de entrenar o cambiar el calzado, se propone quitar la deformidad mediante una intervención quirúrgica en la que esculpimos el hueso calcáneo quitando la deformidad, lo que se denomina calcaneoplastia".

No tiene relación con los futbolistas que juegan con las medias rotas

Pese a que la imagen de Pedro Neto con la bota rota ha sorprendido a muchos, no son pocos a los que se les ha venido a la cabeza la instantánea de algunos otros futbolistas que juegan con agujeros en sus medias, en la zona de los gemelos, aunque esto no tiene nada que ver con el síndrome de Haglund.

En la inmensa mayoría de casos, los jugadores de fútbol como Jude Bellingham o Bukayo Saka hacen esto para liberar la tensión muscular de esa zona y mejorar el flujo sanguíneo. Además de que muchos expertos explican que también se puede hacer por la sensación de comodidad del jugador, la cual le otorga mayor libertad de movimientos.