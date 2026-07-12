Messi pasa de polémicas: "Este grupo no se cansa de seguir haciendo historia, de seguir queriendo más"

El capitán de Argentina analizó el triunfo sobre Suiza, el esfuerzo de sus compañeros y la ilusión de todo un país por repetir otra gesta mundialista

Argentina ya está en semifinales, no sin su parte de polémica y sufrimiento, como en casi todas las eliminatorias que ha idos superando en este Mundial, para citarse con Inglaterra el próximo miércoles en Atlanta en busca de su segunda final consecutiva.

Todo ello liderado nuevamente por un Messi que esta vez no marcó gol, pero sí fue el líder que necesitaba la campeona del mundo. "Este grupo no se cansa de seguir haciendo historia, de seguir queriendo más", aseguraba Leo Messi tras el encuentro.

A pie de campo, el '10' analizaba el choque contra Suiza, muy intenso hasta el final. "Lo dije muchas veces. Este grupo compite y no deja nunca de insistir, de querer más, de seguir estando a la altura de los mejores. Como decía antes, no es normal lo que hizo este grupo. Ser campeón del mundo, ganar Copa América y volver a estar otra vez en una semifinal entre los cuatro mejores... No es normal lo que está haciendo. Por eso hay que disfrutarlo como se está disfrutando, como lo está viviendo la gente, como lo vivimos nosotros. También iremos a competir una vez más, como lo hacemos siempre, contra una potencia, contra una gran selección. Intentar descansar e intentar llegar lo mejor posible", explicaba Messi.

Sobre el gol de Julián Álvarez, su compañero dijo: "Hizo un golazo, pero no es la primera vez. Ya tiene varios así, la verdad que fue un golazo. Tiene un golpeo muy bueno y lo demostró. Lo viene demostrando durante muchísimo tiempo. En el Atlético de Madrid hizo este año muchísimos goles similares. La verdad que feliz. Feliz por el resultado, obviamente, feliz porque hizo gol Julián, porque hizo gol Lautaro. Los necesitábamos de esta manera los dos, así que muy contento por todo".

Tercera semifinal, primera vez ante Argentina

De entre tantos récords y registros que ha conseguido Messi con la selección, anoche logró el de ser el primer jugador de su país en jugar tres semifinales de un Mundial: "La verdad que es impresionante poder estar una vez más, que estemos entre los cuatro mejores. Como dije antes, este grupo no se cansa de seguir haciendo historia, de seguir queriendo más. Hoy dimos un pasito más y lo volveremos a intentar y volveremos a competir el partido que viene".

Espera ya la Inglaterra de Jude Bellingham y Harry Kane, una selección a la que Messi se enfrentará por primera vez en un Mundial. "La verdad que es especial, es un partido especial, porque es mi primera vez. Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque, como dije antes, es una selección grande, es una potencia. Siempre es lindo jugar contra selecciones así, partidos de este estilo, más una semifinal de un Mundial. Ahora hay que intentar descansar porque venimos de mucha acumulación, de mucho desgaste, el grupo obviamente lo siente y tratar de llegar en las mejores condiciones para poder hacer lo que venimos haciendo: competir", finalizó.