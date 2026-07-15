Mundial 2026 | Inglaterra - Argentina: horario y dónde ver en TV el partido de semifinales

La segunda semifinal se disputará entre las selecciones que dirigen Thomas Tuchel y Lionel Scaloni, en busca del último clasificado para la gran final del Mundial 2026

El Mundial 2026 está a punto de llegar a su fin y este miércoles 15 de julio se disputa la segunda semifinal, en la que hay en juego el último billete para la gran final de esta competición por países. Será un cruce entre Inglaterra y Argentina, que se tendrán que eliminar entre ellos para enfrentarse al ganador del duelo entre Francia y España en la pelea por el título más prestigioso a nivel de selecciones.

Esta segunda y última semifinal tiene a estos protagonistas gracias a que Inglaterra eliminó a Noruega con un doblete de Jude Bellingham mientras que Argentina pudo derrotar a Suiza gracias a un gol de Julián Álvarez que rompió las tablas en los últimos minutos de la prórroga. Ahora, los 'tres leones' y la 'albiceleste' se enfrentan en un choque directo en busca del último pase para la final.

Bellingham y Messi, carrera de goleadores por el último puesto en la final del Mundial

La Copa del Mundo ha entrado en su fase final y se nota, con partidos muy ajustados que enfrentarán a los máximos goleadores de esta edición. Con Kylian Mbappé por el otro lado del cuadro y Erling Haaland ya eliminado, Bellingham y Harry Kane, con seis tantos cada uno, se enfrentarán a Messi.

El argentino lleva ocho goles en esta campaña, en la que van de polémica en polémica pero siempre clasificándose. Por su parte, los ingleses dependen de estas dos figuras para marcar la diferencia, y de momento están cumpliendo, incluso superando, las expectativas.

Fecha y horario: ¿A qué hora es la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina?

El duelo de semifinales, que decidirá al primer finalista de este Mundial 2026, se disputa el miércoles 15 de julio a las 21:00 horas en la Península, una hora menos en Canarias. Un choque que se lleva a cabo en el Atlanta Stadium y que pondrá en juego la última plaza para estar en la Final del 19 de julio.

¿Dónde ver por TV el Inglaterra - Argentina del Mundial 2026?

El partido que enfrenta a Inglaterra y Argentina se ofrecerá en abierto y gratis a través de La 1, además de poder verlo en DAZN y Movistar Plus+, que emiten todos los partidos de este Mundial 2026 de manera íntegra bajo suscripción. Para seguirlo desde el móvil, las apps de RTVE, DAZN y Movistar Plus+ son las opciones.

Inglaterra - Argentina: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

De igual forma, la eliminatoria entre Inglaterra - Argentina podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro de semifinales desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Thomas Tuchel y el de Lionel Scaloni, dos de los claros favoritos para conquistar este Mundial.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Inglaterra - Argentina, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en esta eliminatoria. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre ingleses y argentinos.