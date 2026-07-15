Manu Koné agita el mercado de fichajes tras su irrupción en el Mundial

El centrocampista de la Roma dispara su cartel en el Mundial 2026 con cinco partidos a gran nivel con Francia, un valor de mercado al alza y tres gigantes de la Premier League preparados para pelear por él

Manu Koné viene de irrumpir en el Mundial con Francia, que viene de decir adiós tras perder contra España en las semifinales. Sin embargo, el centrocampista de 25 años ha destacado especialmente en los cinco partidos que ha disputado en este torneo a las ordenes de Didier Deschamps. Esto ha provocado que clubes de Europa se hayan interesado en su fichaje, pese a que tiene contrato con la Roma hasta 2029.

Didier Deschamps ha apostado por Manu Koné en cinco de los siete partidos que ha disputado Francia en este Mundial 2026, quedándose sin minutos ante Senegal y Suecia. La baja de Tchouaméni, que no pudo participar frente a Paraguay ni Marruecos, le abrieron las puertas al jugador de la Roma, que cumplió con nota cuando le tocó entrar al terreno de juego. Por ello, su valor de mercado ha crecido considerablemente en los últimos días.

Manu Koné, clave para Gasperini pero lastrado por las lesiones

Manu Koné ha sido imprescindible con Gasperini en la Roma la pasada temporada, dónde ha jugado 37 encuentros entre todas las competiciones, Serie A, Coppa Italia y UEFA Europa League. Además, el internacional con Francia tuvo aportación goleadora durante la campaña, anorando dos goles y tres asistencias en el campeonato doméstico. Sin embargo, los problemas musculares han sido un problema para el centrocampista.

El jugador de la Roma ha estado un total de 75 días apartado de los terrenos de juego por diferentes lesiones que ha sufrido a lo largo de la temporada, como un problema que sufrió en el músculo flexor de la pierna izquierda a finales del mes de marzo, al igual que una el muslo en enero. Pese a ello, su presencia en cada convocatoria de Francia es indiscutible, dónde ha sido llamado para disputar la última UEFA Nations League, entre otros torneos.

Manu Koné pasa de suplente a pieza fija de Deschamps

La última llamada fue para este Mundial 2026, dónde Didier Deschamps no dudó en incluirle en una convocatoria repleta de estrellas y en la que además empezaría el torneo siendo suplente. El seleccionador de Francia apostó por Tchouaméni y Rabiot en el encuentro ante Senegal de la primera jornada, pero desde el segundo, frente a Irak, decidió incluir a Manu Koné en lugar del futbolista del Real Madrid, que tuvo problemas musculares.

Manu Koné, de esta manera, jugó los 90 minutos frente a Irak, Noruega y Paraguay, además de 71' contra Marruecos y la segunda parte ante Francia. Didier Deschamps, ante la tarjeta amarilla que vio Rabiot en el primer tiempo, optó por darle entrada al centrocampista de la Roma, que tuvo una actuación discutible en la derrota de la subcampeona del mundo contra España.

Manu Koné plantea una batalla en la Premier League por su fichaje

Por ello, Manu Koné atrae el interés de equipos de Europa de la Premier League, como son los casos de Manchester United, Liverpool y Chelsea, tal y como han explicado en Inglaterra. Sin embargo, los medios ingleses han informado que la Roma no le dejaría salir por menos de 50 millones de euros, tras su irrupción en el Mundial 2026 con Francia. El centrocampista de 25 está agitando el mercado de fichajes.

Además, Manu Koné ha subido su valor de mercado en 50 millones de euros, como registra el portal Transfermartk. Sin embargo, el interés de diferentes clubes de Europa viene desde hace meses, como fue el del Manchester United sobre el jugador de la Roma. El PSG, por su parte, preparó una oferta por el fichaje del francés a comienzos de la pasada temporada, por lo que podrían a volver a lanzarse a por su incorporación.