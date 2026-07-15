Tebas avisa: "Si España juega como ante Francia, tendrá muchas opciones de proclamarse campeona del mundo"

El presidente de LaLiga celebra el "partidazo" de Españaante Francia, destaca el peso de LaLiga en 'La Roja’ y asegura que el nivel mostrado es "un argumento muy sólido para soñar en grande" este domingo en Nueva York

España consiguió el pase a la gran final del Mundial 2026. Los goles de Oyarzabal y Pedro Porro le permitieron al combinado de Luis de la Fuente eliminar a Francia y citarse en el encuentro decisivo del próximo domingo en Nueva York. Sobre ello ha querido hablar Javier Tebas, destacando que "el partidazo que han hecho en semifinales es un argumento muy sólido para soñar en grande", en referencia a 'La Roja'.

Los de Luis de la Fuente consiguieron neutralizar a Francia durante los 90 minutos, dejando sin apenas entrar en juego a futbolistas que habían sido decisivos anteriormente como Mbappé, Olise o Dembélé. España consiguió abrir el marcador con el tanto de Oyarzabal desde el punto de penalti, sentenciando finalmente con el gol de Pedro Porro, tras la asistencia de Dani Olmo.

Javier Tebas, sobre 'La Roja' : "Es un equipazo con numerosos futbolistas de nuestro campeonato"

Javier Tebas alabó a la selección de Luis de la Fuente y a LaLiga, ya "que aporta diecisiete jugadores a la selección, y eso es algo que hay que destacar. Es un equipazo con numerosos futbolistas de nuestro campeonato. El resto de jugadores de la convocatoria, los que actualmente están en otras ligas ha sido formados en nuestros clubes. Ese trabajo de base, de formación, hay que ponderarlo porque mira dónde ha llegado y qué nivel tan magnífico ha alcanzado".

Además, el presidente de LaLiga no dudó en elogiar al técnico de la selección española, que ha llevado a 'La Roja' a una nueva final: "También quiero destacar a los entrenadores, en este caso y especialmente a Luis de la Fuente. Nuestros técnicos están llegando muy lejos, y eso se consigue gracias a la gran estructura, a la base tan sólida que hay en el fútbol español y que permite que se alcancen estos logros".

Javier Tebas: "Este equipo maneja el balón como nadie, es muy difícil ganar a España"

Por otro lado, Javier Tebas apuntó las claves de la final del Mundial 2026 del próximo domingo: "Si España juega como ante Francia, a ese altísimo nivel, tendrá muchas opciones de proclamarse campeona del mundo. El partidazo que han hecho en semifinales es un argumento muy sólido para soñar en grande. Este equipo maneja el balón como nadie. Es muy difícil ganar a España".

El presidente de LaLiga quiso calificar la organización de esta Copa del Mundo como "prácticamente perfecta", aunque dejó un apunte directo al altísimo precio de las entradas en los diferentes partidos del torneo, sobre todo para la final del domingo: "El problema es el precio de las entradas. Son absolutamente inasequibles para la gran mayoría de los aficionados y eso no puede ser".

Javier Tebas: "Este éxito se consigue tras mucho esfuerzo"

Javier Tebas, que cargó contra Infantino, valoró las pausas de hidratación y si se podrían aplicar en torneos como LaLiga: "Nosotros no tenemos ninguna intención de incluirlas. Es falsear la realidad. Además de convertir el juego en partidos de cuatro tiempos. El fútbol es una industria muy potente que se ha concebido en torno a noventa minutos divididos en dos partes, con un descanso y no necesita para nada estas pausas añadidas".

Por último, Javier Tebas lanzó un mensaje de agradecimiento al fútbol español por la victoria a Francia en el día de ayer: "Agradecimiento a todos los clubes del fútbol profesional español por su incansable trabajo. Lo que estamos disfrutando estos días es fruto de ese trabajo muy bien hecho. Este éxito se consigue tras mucho esfuerzo, es un trabajo de tiempo, no se trata de algo puntual".