Los hilos de Infantino con Trump y sus recientes polémicas a las puertas de la decisión con la final del Mundial 2030

La Cámara de Representantes investiga al presidente de la FIFA sus vínculos con el de los Estados Unidos, en pleno pulso por decidir si la final del Mundial 2030 viaja a Casablanca o se queda en una España reforzada por el reciente título de 'La Roja'

Gianni Infantino celebró el éxito del Mundial 2026 a través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales y en la página oficial de la FIFA. Sin embargo, sus hilos con Donald Trump le han provocado que se abra una investigación en su contra por parte de la Cámara de Representantes, con el objetivo de averiguar los vínculos que mantienen ambos presidentes. Todo ello, a falta de decidir la sede de la final del Mundial 2030.

España parte como una de las favoritas para acoger ese importante encuentro, aunque también cuenta con la competencia de Marruecos. El Mundial 2030, además, apunta a tener nuevas y grandes novedades, ya que el propio Gianni Infantino confirmó que estaban valorando la posibilidad de ampliar el torneo a 64 selecciones, subiendo considerablemente tras las 48 que han participado en la edición de 2026.

Infantino, señalado por el caso Balogun y nuevas polémicas políticas en el Mundial 2026

Sin embargo, las críticas a Gianni Infantino han sacudido el Mundial 2026. Una de las que se recordará en los próximos años fue la de retirarle la sanción al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun, que le permitió jugar en el encuentro de octavos de final contra Bélgica, en una decisión sin precedentes. Esto provocó la protesta de diferentes selecciones, así como de la UEFA, con Ceferin a la cabeza y Tebas, como presidente de LaLiga.

La política y el fútbol han vuelto a unirse en diferentes momentos del pasado Mundial. Buen ejemplo de ello se vio con la pancarta de las Malvinas que sacaron a la luz los jugadores de Argentina tras el partido frente a Inglaterra. La sanción a los de Lionel Scaloni estaba sobre la mesa pero finalmente no se llevó a cabo. En cambio, la FIFA prohibió la camiseta oficial de Haití, que contenían aspescto de la guerra de la independencia del siglo XIX.

Infantino será investigado por sus vínculos con Donald Trump

Por otro lado, los hilos que unen a Infantino con Donald Trump le han provocado ser llamado por la Cámara de Representantes. Jamie Raskin, principal demócrata del comité judicial, pidió a la FIFA todo aquel documento que estuviese relacionado con pagos otorogados al presidente de los Estados Unidos, a la que se le señala por presionar a favor de la suspensión de la tarjeta roja a Folarin Bolagun.

Jamie Raskin explica lo siguiente: "El más reciente intercambio de favores orquestado por la FIFA y el presidente Trump no es un delito sin víctimas. Perjudica a los estadounidenses. La FIFA ha interpretado su recién adquirido estatus de favor en la administración Trump como una señal de que podría estafar a sus consumidores, sobre todo mediante la especulación ilegal de precios y tácticas de venta fraudulentas para la Copa del Mundo".

Gianni Infantino y Donald Trump fueron vistos en la final del Mundial, celebrada en el MetLife Stadium. Ambos presenciaron el partido entre España y Argentina desde un palco que estaba acristalado, para prevenir cualquier incidente. En este sentido, el presidente de la FIFA y el de los Estados Unidos fueron abucheados por los aficionados presentes, sobre todo cuando salieron al terreno de juego en la entrega del trofeo.

España complica el plan de Gianni Infantino para la final del Mundial 2030

Por otra parte, el reciente éxito de España puede complicarle los planes a Infantino de llevar la final del Mundial 2030 a Casablanca. Los intereses geopolíticos y diferentes relaciones estratégicas del presidente de la FIFA serían los motivos para llevar el decisivo choque a Marruecos, en detrimento de España, que podría reforzar sus argumentos tras el triunfo de la selección liderada por Luis de la Fuente.

No obstante, la Real Federación Española de Fútbol contará con argumentos de peso que no tenía antes de ofrecer su candidatura. Desde la RFEF afrontarán el Mundial 2030 como defensor del título tras el triunfo en la edición de 2026. Además, el país aportará a la siguiente edición más sedes, tras la propuesta de Rafael Louzán. Todo esto, para hacer frente con un Santiago Bernabéu que se postula como el escenario ideal de la final.

Pese a todo ello, Infantino presumió del éxito del Mundial 2026, acusando a su vez a los críticos por difundir odio y narrativas falsas. Sin embargo, hay países como Alemania que estarían a favor de la salida del actual presidente de la FIFA, que apunta a volver a ser elegido en las elecciones del próximo mes de marzo. Además, The Athletic apuntó que el suizo cuenta el apoyo de unos 200 países, de 211 que conforman la FIFA.