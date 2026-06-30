Bernardo Silva habla por primera vez como jugador del Real Madrid en pleno Mundial

Bernardo Silva dejó tres mensajes rotundos durante la concentración de Portugal: está "listo para ayudar", quiere "formar parte del equipo" y recuerda que "las críticas son parte del proceso", en un momento en el que los de Roberto Martínez preparan el duelo ante Croacia de octavos del Mundial

Bernardo Silva ha hablado por primera vez como jugador del Real Madrid en plena concentración con Portugal este Mundial 2026. Los de Roberto Martínez se enfrentarán el próximo viernes a las 1:00 (hora española) a Croacia, por lo que el centrocampista de 31 años podría tener opciones de ser titular. Además, el ex del Manchester City ha destacado su felicidad de haber firmado su fichaje por el conjunto de José Mourinho.

Bernardo Silva: "Quiero formar parte del equipo y creo que puedo ayudar"

Por un lado, Bernardo Silva habló de sus sensaciones tras no jugar un minuto contra Colombia en el último choque: "Entiendo la pregunta, pero no es muy relevante. Somos muchos, todos vinimos por la misma razón. Vinimos con la ambición de jugar, el entrenador tiene un trabajo difícil. Yo también he pasado por esto en mi carrera, por supuesto que quiero formar parte del equipo y creo que puedo ayudar. Estoy listo para ayudar en lo que pueda, ya sea jugando 5 minutos o estando en el vestuario".

Sobre los altibajos durante el Mundial, Bernardo Silva explicó que "estamos acostumbrados, es un deporte que implica mucha pasión, aún más con la selección nacional. Yo, que llevo muchos años aquí, estoy bastante acostumbrado. Se trata de evitar altibajos, de ser lo más estables posible. Se trata de entender qué salió mal. El Mundial es una competición difícil para todos los equipos. Hay cosas que debemos mejorar"

Además, el nuevo jugador del Real Madrid añadió que "las críticas son parte del proceso. Todos estamos dando lo mejor de nosotros. Estamos en una buena posición para continuar. Confiamos plenamente en que las cosas saldrán bien".

Bernardo Silva y las condiciones del Mundial 2026: "Tenemos que adaptarnos"

Por otro lado, Bernardo Silva quiso referirse a las duras condiciones del Mundial: "Son iguales para ambos equipos. Tenemos que adaptarnos. Nunca es una excusa, los campos han estado bien, tenemos que hacer nuestro trabajo y centrarnos en lo que podemos controlar. No es muy relevante. Tenemos que prepararnos y hacer nuestro trabajo lo mejor posible".

El jugador de Portugal comentó su rol: "No me corresponde hablar de las decisiones del entrenador. Para eso tenemos un entrenador, que tiene un trabajo muy difícil. Todos vienen con la intención de jugar y de formar parte del equipo. Es él quien toma las decisiones. Cuando no nos corresponde a nosotros, nos corresponde a nosotros dar lo mejor de nosotros, crear un buen ambiente y estar preparados para dar la mejor respuesta cuando surja la oportunidad".

Bernardo Silva: "Estoy en un contexto demasiado importante como para centrarme en otra cosa"

Bernardo Silva, nuevo jugador del Real Madrid desde junio, confesó sus preferencias sobre su posición: "Es una pregunta difícil porque he jugado en muchas posiciones diferentes. Mis características se inclinan más hacia un lugar en particular. Es difícil responder, estoy más preparado para jugar en ciertas posiciones. Si te digo que soy mediocampista, como jugué toda la temporada en el City, estaría yendo en contra de mi carrera".

Por ello, el centrocampista de Portugal, que empataron contra Colombia, apuntó que el "entrenador me hace jugar fuera de esas posiciones. Estoy listo. Claro que me adapto mejor a las posiciones centrales, pero estoy aquí para ayudar".

Por último, Bernardo Silva se pronunció por primera vez como futbolista del Real Madrid: "No voy a responder preguntas sobre el Real Madrid. Estoy en un contexto demasiado importante como para centrarme en otra cosa. Estoy contento, pero estoy concentrado en la selección nacional. Las próximas semanas estarán dedicadas exclusivamente a la selección".