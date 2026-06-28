Colombia 0-0 Portugal: los cafeteros avisan y mandan a Cristiano por el camino de España

La selección de Néstor Lorenzo termina líder del Grupo K tras un empate sin goles en el Estadio Miami, mientras los lusos se cruzarán con Croacia en dieciseisavos, pudiendo enfrentar a La Roja en octavos de final

Colombia cerró la fase de grupos del Mundial 2026 como primera del Grupo K tras empatar 0-0 ante Portugal en el Estadio Miami. El marcador no se movió, pero el partido dejó más señales de las que suele entregar un empate sin goles.

El equipo de Néstor Lorenzo fue más ambicioso, rozó la victoria en el descuento y jugará los dieciseisavos ante Ghana el 3 de julio en Kansas City. Portugal, segunda del grupo, se medirá a Croacia el 2 de julio en Toronto y podría cruzarse con España en octavos.

Colombia impone el ritmo y Portugal sobrevive

Colombia salió al partido con la intención de no especular. Le valía el empate para asegurar el liderato, pero jugó como si necesitara ganar. Esa fue la primera diferencia con Portugal, más pendiente de controlar riesgos que de discutir el primer puesto desde la autoridad.

El aviso llegó casi nada más empezar. A los dos minutos, John Córdoba ganó en el área y conectó un cabezazo que se marchó rozando el travesaño. La acción levantó a la grada colombiana y dejó claro que el duelo no iba a ser un trámite entre dos selecciones ya clasificadas.

Portugal intentó enfriar el arranque con posesiones largas, moviendo el balón con paciencia y buscando que el partido bajara de pulsaciones. No lo consiguió durante muchos minutos. Colombia ganaba los rechaces, llegaba antes a los duelos y encontraba una vía constante por el costado derecho.

Jhon Arias encuentra el camino por la derecha

Jhon Arias fue el futbolista que mejor leyó el primer tramo. Apareció abierto, atacó espacios interiores y puso en problemas a una Portugal incómoda cada vez que tenía que defender hacia atrás.

Dos arrancadas suyas pudieron cambiar el marcador antes de la pausa de hidratación. En la primera, Diogo Costa respondió con una mano de enorme mérito a un remate de John Córdoba. Poco después, un defensor portugués sacó cerca de la línea una llegada de Arias que llevaba olor a gol.

Colombia estaba jugando con más filo. James Rodríguez aparecía para ordenar, Luis Díaz amenazaba con acelerar cada vez que recibía y Córdoba fijaba centrales. El equipo cafetero tenía más hambre, más presencia y una grada que empujaba como si el partido se jugara en Barranquilla.

Camilo Vargas sostiene a Colombia ante Bruno Fernandes

Portugal, aun sin mandar, también enseñó su peligro. El equipo de Roberto Martínez no necesitaba dominar durante mucho tiempo para plantarse cerca del área rival. Le bastaban tres pases limpios, una conducción de João Cancelo o un giro de Bruno Fernandes.

La ocasión más clara portuguesa llegó tras una acción por la derecha de Cancelo. Un centro raso que no fue despejado por la defensa colombiana y el balón terminó en los pies de Bruno Fernandes, con espacio suficiente para preparar el remate.

Camilo Vargas apareció entonces con una parada vital. El guardameta levantó la mano y evitó un gol que habría cambiado por completo la lectura de la primera parte. Portugal había sufrido más, pero seguía teniendo futbolistas capaces de castigar cualquier desajuste.

Portugal crece antes del descanso y mete miedo

El tramo final de la primera mitad tuvo otro color. Colombia, que había empezado con mucha energía, fue perdiendo precisión. Portugal empezó a juntar más pases, a encontrar mejor a sus mediapuntas y a atacar con algo más de continuidad.

Rúben Neves probó desde lejos con un disparo que se marchó cerca del palo. João Félix también tuvo una opción dentro del área tras un despiste defensivo en un saque de banda. No fueron ocasiones limpias como para hablar de dominio luso, pero sí lo bastante serias como para recordar que Portugal no estaba fuera del partido.

El descanso llegó en un momento necesario para Colombia. Los de Lorenzo habían sido mejores, pero el 0-0 seguía abierto y la selección portuguesa había encontrado señales de vida justo antes de entrar en vestuarios.

Portugal se conforma y Colombia roza la victoria

La segunda mitad empezó con movimientos importantes en Portugal. Roberto Martínez dejó en el banquillo a João Cancelo, decisivo en ataque pero castigado en defensa, y dio entrada a Diogo Dalot. También entró João Neves por Rúben Neves para intentar dar más energía al centro del campo.

El partido entró entonces en un terreno más propio de una eliminatoria. Menos ida y vuelta descontrolado, más cálculo y mucha atención a cada pérdida. Colombia seguía queriendo más, aunque sin romperse; Portugal, en cambio, parecía aceptar el empate como un resultado suficiente.

Esa diferencia de ambición se notó en la forma de atacar. Colombia buscaba bandas, segundas jugadas y llegadas desde atrás. Portugal esperaba su momento, sin exponer demasiado y con Cristiano Ronaldo más aislado de lo que le habría gustado.

Richard Ríos entra y casi cambia el partido

Néstor Lorenzo movió el banquillo antes del cuarto de hora de la segunda parte. Richard Ríos reemplazó a Jefferson Lerma y estuvo muy cerca de justificar el cambio casi de inmediato.

El centrocampista llegó desde segunda línea para rematar un centro lateral, pero su disparo no encontró portería. La acción fue una muestra de lo que buscaba Colombia: sumar piernas, llegada y agresividad sin perder el equilibrio que le estaba dando el liderato del grupo.

Portugal seguía sin dar el paso. Tenía calidad para hacerlo, pero no parecía dispuesta a asumir los riesgos de un partido demasiado abierto. El empate le dejaba segunda y clasificada, y esa comodidad le fue quitando colmillo.

James y Arias descansan con el liderato en la mano

Con el paso de los minutos, Lorenzo también empezó a pensar en lo que viene. James Rodríguez y Jhon Arias dejaron el campo en el minuto 76, una decisión lógica por desgaste y gestión de cargas antes de los dieciseisavos.

James había dirigido bien los ataques colombianos, con pausas, cambios de orientación y un par de intentos lejanos. No fue una exhibición de fantasía, pero sí un partido serio de un futbolista que sigue teniendo peso en el ritmo emocional de Colombia.

El VAR anula el gol de Davinson Sánchez en el descuento

La fiesta colombiana estuvo a centímetros de ser completa. En el descuento, Davinson Sánchez mandó el balón a la red y desató una celebración que parecía cerrar la noche con victoria y liderato.

El VAR, sin embargo, intervino para revisar la acción. El fuera de juego era mínimo, milimétrico, pero suficiente para anular el tanto y mantener el 0-0 definitivo.

La decisión no cambió la clasificación, pero sí dejó una sensación clara: Colombia acabó mucho más cerca del triunfo que Portugal. Los cafeteros buscaron el primer puesto con más convicción y terminaron recibiendo el premio de la tabla, aunque no el del marcador.

Ficha técnica

0. Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias (Daniel Muñoz, m.87), Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado, Gustavo Puerta, Jhon Arias (Kevin Castaño, m.76), Jefferson Lerma (Richard Ríos, m.60), James Rodríguez (Juan Quintero, m.76); Luis Díaz, y John Córdoba (Luis Suárez m.60).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

0. Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo (Diego Dalot, m.46), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Matheus Nunes, 90+3), Vitinha (Samu Costa, m.71), Ruben Neves (Joao Neves, m.46), Bruno Fernandes, Joao Félix (Rafael Leao, m.71), Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

Seleccionador: Roberto Martínez.

Árbitro: Alireza Faghani (Australia). Amonestó al colombiano Gustavo Puerta.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo K del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores.