Ziyad Baha, perla marroquí, confirma oficialmente su salida del Betis al firmar por el Marsella: "Tuve la oportunidad de seguir"

El joven delantero, que brilla internacionalmente con Marruecos sub 17, hace oficial su fichaje por el OM después de su salida del Betis durante este curso y da su propia versión de la ruptura: "Quería dar un paso acorde a mi ambición"

En junio de 2024, el Betis se adelantó a varias canteras importantes para hacer con los servicios del delantero de 15 años Ziyad Baha, hijo del exfutbolista Nabil Baha y que despuntaba en los escalafones inferiores del Málaga.

Los responsables béticos le convencieron tanto a él como a su familia para que eligiera Heliópolis y en el Betis pronto empezaron a frotarse las manos con su futuro, no por brillar especialmente en la cantera sino por su efervescencia en los escalafones inferiores de Marruecos, con presencia y especial protagonismo en las competiciones internacionales.

Así, con la sub 17, a las órdenes de su padre y fijo en todas las convocatorias, el delantero se proclamó campeón de la Copa de África de la categoría con cuatro goles y destacó en el Mundial sub 17 con otras cuatro dianas.

En este sentido, en el Betis había esperanzas depositadas en su progresión a la vista de que estaba despertando interés internacional, pero una falta de acuerdo tiempo atrás provocó que el punta rompiera su vinculación con el Betis para marcharse a la cantera del Olympique de Marsella, lo que se ha consumado oficialmente en las últimas horas por medio de propio jugador después de que el fin de su periplo como verdiblanco no trascendiera de manera oficial.

Ziyad Baha hace ofical su fima con el OM: "Tenía la oportunidad de seguir en el Betis

Así, en sus redes sociales, Baha ha hecho pública público su firma con el club marsellés, con el que lleva entrenando un mes e hizo referencia a su salida del Betis. "Comienza una nueva etapa con el Olympique de Marsella. Ya hace un mes que entreno y progreso en Marsella. Después de pensarlo detenidamente, he decidido seguir un camino diferente, a pesar de las oportunidades que tenía para continuar en el Real Betis, porque quería dar un paso acorde con mis ambiciones y mi desarrollo como futbolista".

El futbolista, que empezó con el Liga Nacional Juvenil el curso, recibió una oferta del Betis para firmar su primer contrato profesional, pero, impulsado por su deseo de dar el salto ya al División de Honor, provocó que rechazara esta posibilidad, lo que derivó finalmente en el que el Betis le abriera la puerta de salida a pesar de que se confiaba en su evolución y en los réditos que podría dejar un futuro por su visibilidad en los torneos internacionales.

Así, su etapa verdiblanca terminó con números discretos, con un total de seis goles en 20 partidos, datos condicionados por sus continuos viajes con el combinado nacional marroquí.

Ziyad Baha firma ahora por el Marsella

El futbolista se dejó seducir por la opción del Marsella, lo que también aceleró su decisión de no firmar en La Palmera, y ha sido ahora cuando el futbolista de 16 años nacido en Málaga ha firmado finalmente por el OM como una promesa en ciernes para militar, de momento, en el equipo juvenil. Una noticia que ha tenido repercusión en las últimas horas Francia por su trayectoria con Marruecos y por goles que se hicieron virales en redes por su bella factura.