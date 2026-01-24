El Betis encuentra la llave para asaltar el fortín del Alavés

Los verdiblancos llevan casi una década sin volverse de vacío en sus visitas ligueras a Mendizorroza correspondientes a la máxima categoría del fútbol nacional e incluso presentan mejores números que los blanquiazules en la lista con los 14 precedentes previos al duelo de este domingo en la jornada 21 de LaLiga EA Sports

El Deportivo Alavés recibirá este domingo al Real Betis aferrado a la fortaleza de Mendizorroza, donde ha sumado 15 de los 19 puntos que a día de hoy le tienen marcando los puestos de descenso en la clasificación de LaLiga EA Sports y donde ha superado las dos últimas eliminatorias (ante Sevilla FC y Rayo Vallecano) para acceder hasta los octavos de final de la Copa del Rey. También con ganas de desquitarse, en este caso de una derrota ante el PAOK de Salónica en la UEFA Europa League, están un conjunto verdiblanco a quien históricamente no se le ha dado nada mal sus visitas a Vitoria en duelos de la máxima competición nacional.

El Betis lleva desde 2016 sin perder un partido de LaLiga en el estadio del Alavés

Tanto es así, que el Betis encadena siete encuentros ligueros consecutivos sin perder en el feudo del Alavés, donde este domingo disputará su partido de la jornada 21 de LaLiga en Primera división después de 14 precedentes que se han saldrado con sólo cuatro victorias de los babazorros (28 por ciento del total), por cinco de los heliopolitanos (36 por ciento) y otros cinco empates (36 %). La última victoria local data del 16 de diciembre de 2016, con un marcador de 1-0 tras el gol marcado por Deyverson.

Los verdiblancos no consiguieron ganar en Vitoria en sus tres primeros partidos allí correspondientes a la máxima categoría nacional, todos ellos en el siglo XX: desde el 2-0 de la 1932/1933 (goles de David e Irureta), no volvieron a coincidir en Primera hasta el 0-0 de la 98/99 y en la 99/00 se dio otro 2-0 (Kodro y Javi Moreno, de penalti). Ya en el siglo XXI, las cosas han ido bastante mejor a un Betis que venció por sendos 0-1 en la 00/01, con un tanto de Capi, y en la 01/02, obra de Fernando.

El Alavés se impuso en los dos siguientes envites: por 2-0 en la 05/06 (Aloisi y Nene) antes de pasar un tiempo sin medirse al Betis y el mencionado 1-0 de la 16/17 (Deyverson); con un 1-2 en Segunda división entre medias correspondiente a la temporada 14/15 (Toti; Jorge Molina y Rubén Castro). El mejor resultado del club de las trece barras en el feudo del Glorioso es el 1-3 de la 2017/2018, en un encuentro en el que Rubén Sobrino marcó el gol babazorro y por los visitantes hicieron dianas Javi García y Loren Morón, autor de un doblete.

El Betis de Pellegrini ha sumado ocho puntos de 12 en sus visitas al Alavés

Tras dos empates seguidos, por 0-0 en la 18/19 y por 1-1 en la 19/20 (Aleix Vidal; Emerson Royal), las dos primeras visitas del Betis al Alavés con Manuel Pellegrini en su banquillo se saldaron con sendas victorias por 0-1. Tello marcó, precisamente, en el debut oficial del técnico chileno en agosto de 2020; mientras que Borja Iglesias decantó el duelo en la temporada 20/21. Los dos últimos choques de esta serie han sido el 1-1 de la 23/24 (Bellerín, propia puerta; Ayoze) y la igualada sin goles de la pasada 24/25 que completan esta racha de siete citas sin perder en Vitoria.