El escenario ideal pero difícil en la planificación: cuatro ventas y tres altas

Para que pudiera haber un rearme al nivel de otros mercados invernales y para cuadrar las cuentas del ejercicio será necesaria una gran venta; ahí, mejor Altimira que casi cualquier otro

El Real Betis afronta con diligencia y cierta expectación la recta final del mercado invernal 25/26, consciente de que el 'rush' decisivo no se ha producido prácticamente en ningún campeonato, por lo que será en los estertores de la próxima semana y el mismo lunes 2 de fabrero, el 'deadline day' en los principales países europeos, cuando se desate todo. Salvo posibles ingresos extra como los que reportaría la ejecución obligada de la opción de compra por Nobel Mendy (2,4 millones más bonus por el 80% del pase), son necesarias salidas para que pueda venir alguien. Y en ésas están en La Cartuja.

El escenario ideal pasa por la marcha (mejor mediante un traspaso que permite cubrir amortizaciones e, incluso, obtener plusvalías) de Ricardo Rodríguez y Cédric Bakambu en busca de rodaje para el Mundial 2026 y la repesca, respectivamente, más la del 'Chimy' Ávila para traer un delantero cedido (con o sin posibilidad de quedárselo luego en propiedad) que eleve la competencia con Juan Camilo Hernández, así como a Nazinho, que era el elegido si el suizo hubiese partido en verano. Además, de producirse una gran venta para el doble objetivo de cubrir presupuesto y obrar un rearme más profundo, mejor Sergi Altimira (no se aceptará menos de 20 millones fijos y algunas variables) que otros como Ez Abde (por el que hay movimientos, aún nada del Nápoles).

Si se va Altimira, vendría un mediocentro defensivo... pero ni Dani Ceballos ni Guido Rodríguez

De cumplirse ese escenario ideal previsto (por ejemplo: el Niza paga una pequeña cantidad por Ricardo Rodríguez que abarate la compra de Nazinho, se obtienen réditos por el 'Cucho' y el 'Chimy' para equilibrar sus apuntes contables, y llegan 20+5 por Altimira), podría elevarse el listón por el '9' e ir también a por un mediocentro que compense la baja prolongada de Sofyan Amrabat. En este caso, no hay previsto una enésima ofensiva por Dani Ceballos, como tampoco una repatriación de Guido Rodríguez. Hay que aclarar que, a día de hoy y a esta hora, no está en la hoja de ruta. Todo puede cambiar con la llamada o el guiño adecuado.

De momento, nada del RB Leipzig o el Eintracht de Frankfurt por Altimira

Según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, ni el RB Leipzig ha lanzado por ahora ofensiva alguna para hacerse con los servicios de Sergi Altimira ni el Eintracht de Frankfurt, que lo intentó a finales de agosto con una fórmula que no gustaba entonces en el Benito Villamarín (cesión remunerada con opción de compra, todo por un valor, bonus incluidos, de unos 20 millones), ha vuelto a la carga por el de Sallent de Llobregat. Desde su entorno aclaran de manera rotunda: "No hay nada de nada". Ni avanzado ni embrionario. Parece que el pivote, que desea jugar con más regularidad, no se cierra en banda, aunque le atrae más la Premier League. Por ahora, bastante parada esa vía.

Lo Celso, movido en varios países, quiere quedarse: el Inter Miami no dio el paso y el resto no le seduce

Lesionado muscularmente nada más ingresar al terreno de juego en el Toumba Stadium del PAOK este jueves, Giovani Lo Celso ya tenía decidido de todas formas quedarse, como poco, hasta final de temporada. Problemas físicos de índole menor al actual pero muy repetidos le han impedido rendir como antaño, por ejemplo el inicio de su segunda etapa en el Real Betis, pero el rosarino espera estar pronto a tope para ser protagonista en la segunda vuelta, donde se vienen cosas muy bonitas y exigentes en verdiblanco. Entiende que el Inter Miami no se ha movido de verdad por él, que todo fue un ofrecimiento más como otros auspiciados por la propia entidad, que ya ha tomado nota. Ni Lyon, ni Rennes, ni Ajax. Se queda.

Oídos abiertos y casi ningún intocable, pero, por ahora, siguen Natan, Cucho, Valentín, Fornals...

La propia idiosincrasia del Real Betis le obliga a ser un club que debe vender para crecer. En sus presupuestos anuales incluye siempre 15-20 millones de ingresos extraordinarios por ventas de jugadores y, además, sólo con un par de buenas plusvalías puede optar a un rearme en condiciones, ya que, pese a estar desde hace tiempo en la regla 1:1, no reinvertirá todo lo que ingrese o ahorre por lo ya mencionado. Esta tesitura obliga a que no haya prácticamente jugadores intocables, escuchándose ofertas por todos, si bien sólo saldrán si aquéllas son de las denominadas fuera de mercado.

Hombres como Natan de Souza (tasado en 45 millones de euros tras rechazarse 27 millones de un club de la Premier League), Valentín Gómez, 'Cucho' Hernández o Pablo Fornals (tentado para volver a Inglaterra) han recibido sondeos, algunos de los cuales, en otros momentos, habrían derivado en operaciones de salida que, por el momento, se han aparcado con ellos. En verano, Dios dirá. La connivencia de todos ellos, que desean quedarse en busca de alcanzar los ambiciosos objetivos planteados en La Cartuja, es importante. No hay necesidad de hacer caja en estos momentos ni se va a debilitar la plantilla hasta ese punto.