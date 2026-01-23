Parte médico actualizado en verdiblanco: retraso con Amrabat, optimismo con Antony, peor Gio que Ruibal...

El de Huizen se opera ya la semana que viene, Ricardo parece tener sólo un pinchazo y Aitor paró a tiempo, aunque sólo las pruebas médicas lo certificarán

El paulista dispone en su casa de gimnasio, un fisioterapeuta personal en exclusiva y toda la tecnología para su recuperación, como una cámara hiperbárica.IG

La expedición del Real Betis regresó en la tarde de este viernes de Grecia para que los futbolistas descansaran en su domicilio y afrontaran el sábado una última sesión y un nuevo desplazamiento hasta Álava. Gran parte de las miradas recaían en los tocados Ricardo Rodríguez, Aitor Ruibal y Giovani Lo Celso, que cojeaban ligeramente y, cariacontecidos, preferían no hablar hasta saber, seguramente a lo largo del 24-E, el alcance real de sus respectivas dolencias, en principio todas de índole muscular.

La que parece más grave de las contingencias es la del rosarino, que podría sufrir una rotura fibrilar y estar, como poco, 3-4 semanas fuera de los terrenos de juego. Algo menos se espera del suizo, que jugó el choque completo ante el PAOK y refirió a su finalización un leve pinchazo, mientras que el catalán paró antes de que fuera a más. Primero, parecía quejarse de la zona inguinal, aunque se hizo daño en la parte posterior del muslo. En el mejor de los casos, una sobrecarga. En el más probable, una elongación (10-14 días).

Descartados con toda seguridad el '20' y el '24' frente a Alavés y Feyenoord, como los otros seis que ya ocupaban la enfermería (Isco, Amrabat, Bellerín, Junior, Cucho y Riquelme), se espera que lleguen a tiempo a ambos o, al menos, al del jueves que viene Ricardo y Antony, que descansó más que nada por precaución, aunque era muy optimista con respecto a la recuperación de su pubis. Mientras tanto, la artroscopia en el tobillo derecho del de Huizen no se realizó ni jueves ni viernes por un tema de agenda del cirujano. Se aplaza a principios de la semana que viene, cuando comenzará la cuenta atrás con él (5-6 semanas de convalecencia).

El posible once para Vitoria: una convocatoria de circunstancias

A falta de un último entrenamiento este sábado 24 de enero a partir de las 11:15 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, tras el que hablará Manuel Pellegrini en sala de prensa (en torno a las 12:30), habrá lista de convocados y desplazamiento en vuelo chárter rumbo a Vitoria (18:45 horas).

Sin contar a los dos tocados, que está por ver si podrán viajar, el 'Ingeniero' cuenta ahora mismo con sus tres porteros (Álvaro Valles, Pau López y Adrián), un lateral derecho (Ortiz), los cuatro centrales (Bartra, Diego Llorente, Natan y un Valentín Gómez que deberá ser lateral zurdo de nuevo), un posible lateral izquierdo (¿Ricardo Rodríguez?), tres mediocentros (Deossa, Altimira y Marc Roca), un mediapunta (Fornals), dos o tres extremos (Ez Abde, Pablo García y ¿Antony?) y dos delanteros ('Chimy' Ávila y Bakambu). Entre 16 y 18 disponibles. Los Bladi, Masqué, De Roa, Mawuli, Corralejo, Morante, Dani Pérez o Rodrigo Marina, a la expectativa.