España vence y convence en su debut en el Europeo de fútbol sala

Con paso firme se han impuesto los chicos de Jesús Velasco a una Eslovenia que no pudo aspirar a más que a maquillar el resultado

Celebración de uno de los goles de España en su debut en el Europeo de fútbol sala.@SEFutbol

Enorme el comienzo de España en el Europeo de fútbol sala. Lejos de tener algún tipo de duda, el conjunto español inició su participación con una victoria clara ante Eslovenia (1-4), en un encuentro que quedó muy encarrilado en la primera parte y que dejó sensaciones positivas para convencer al más escéptico de que estos chicos pueden coronarse.

Como decíamos, el combinado dirigido por Jesús Velasco mostró verticalidad y una amplia variedad ofensiva ante un rival arropado por más de 8.000 espectadores. Sí, se trataba de un escenario exigente para comenzar el torneo, pero ello no evitó que España se colocase con tres puntos en el Grupo C.

Lejos de que un mal comienzo hiciese mella en el convencimiento de España, ese fue inmejorable, ya que a los 25 segundos de juego era el jiennense del Barça Antonio Pérez quien adelantó a España tras una volea a la salida de un saque de esquina, un tanto que dio tranquilidad al equipo español y obligó a Eslovenia a replegarse desde los primeros compases.

Ya a los siete minutos, Mellado amplió la ventaja con un disparo potente a la escuadra que llevó al seleccionador local a solicitar un tiempo muerto. Y llegarían más goles en la recta final del primer periodo. Raya anotó el tercero con un tiro cruzado y, poco después, Gordillo culminó una acción colectiva tras una dejada de Novoa para situar el 0-4 al descanso.

Otro partido tras el paso por vestuarios

Tras la reanudación, el desarrollo del encuentro cambió. Eslovenia dio un paso adelante y exigió más a España, que encontró mayores dificultades para imponer su juego. Un error en la salida de balón de Rivillos permitió a Fidersek recortar distancias y aumentar la presión ambiental, dando paso a una fase más abierta, aunque sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos.

España supo manejar los últimos compases del encuentro para cerrar el triunfo y quedar en la segunda plaza del grupo, ya que Bélgica batió por 4-0 a Bielorrusia, justo el rival con el que se verá las caras el combinado nacional el lunes 26 de enero a las 17:30 horas.

- Ficha técnica:

1. Eslovenia: Berzelak, Osredkar, Cop, Hozjan y Janez -cinco inicial-, Turk, Djuric, Suban, Knezevic, Bukovec, Trdin, Ceh, Fidersek y Pecek.

4. España: Dídac, Antonio Pérez, Cecilio, Rivillos y Adolfo -cinco inicial-, Ricardo, Rivera, Raya, Pablo Ramirez, Cortés, Mellado, Gordillo y Novoa.

Árbitros:Nikola Jelić (Croacia) y Ondřej Černý (República Checa). Amonestaron con amarilla al jugador Igor Osredkar (min.19).

Goles: 0-1. Min.1: Antonio Pérez; 0-2. Min.7: Mellado. 0-3. Min.15: Raya. 0-4. Min.17: Gordillo. 1-4. Min.27: Fideršek.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo C del Campeonato de Europa disputado en el Arena Stožice de Liubliana, que registró una gran entrada con 8.109 espectadores en las gradas.