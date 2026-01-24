Lista del Betis con sólo 19 convocados para visitar al Alavés: vuelve Bakambu, ocho lesionados, dos dudas hasta última hora...

Pellegrini recupera al delantero congoleño después de cumplir sanción en la Europa League y se lo lleva a Vitoria pese a estar negociando su salida. También viaja Iván Corralejo, con la evolución de Ricardo Rodríguez y Antony como principal foco de atención

El Real Betis aterrizó en la tarde del viernes procedente de Grecia, donde el jueves perdió contra el PAOK de Salónica (2-0) en la séptima jornada de la UEFA Europa League, y se ha ejercitado en la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de volver viajar esta tarde-noche en un vuelo chárter con destino Vitoria, donde el domingo visita en Mendizorroza al Deportivo Alavés en un duelo correspondiente a la fecha 21 en LaLiga EA Sports.

El maratón de partidos le está pasando mucha factura al plantel verdiblanco, donde en las últimas semanas se han ido sucedido contratiempos que le han obligado a desplazarse a tierras vascas con sólo 19 convocados, entre ellos tres porteros y un Cédric Bakambu que mientras se concreta su salida vuelve a una lista con ocho bajas y dos dudas hasta última hora. Con lo puesto.

La odisea del Betis: de Tesalónica a Vitoria con ocho ausencias por lesión y dos dudas

Hasta esta única sesión de preparación de este sábado, Manuel Pellegrini estaba pendiente del estado de los tocados Antony dos Santos, aquejado de una pubalgia, y Ricardo Rodríguez, que terminó con molestias en Tesalónica; así como la posible vuelta de Héctor Bellerín, que se ha perdido los tres últimos encuentros ante Elche, Villarreal y PAOK.

Mientras los dos primeros han viajado a la espera de evolución en las próximas 24 horas y sin saber aún si podrán jugar, el lateral catalán sigue sin estar a disposición de Pellegrini. Asimismo, son bajas por lesión para Mendizorroza Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme, Sofyan Amrabat, Junior Firpo e Isco Alarcón.

En el capítulo de altas sólo consta Cédric Bakambu, una vez cumplido su partido de sanción en la UEFA Europa League por acumulación de amonestaciones; pero el delantero franco-congoleño no juega en LaLiga desde el 27 de octubre y además se encuentra negociando su salida del Betis en esta recta final del mercado invernal de fichajes.

Para compensar los contratiempos, Pellegrini se llevó a tierras griegas a Carlos de Roa, Dani Pérez, Rodrigo Marina, el debutante José Antonio Morante e Iván Corralejo, quien es el único canterano que repite, además de los habituales Ángel Ortiz y Pablo García.

La lista de convocados del Real Betis para visitar al Deportivo Alavés

Así las cosas, la lista al completo con los 19 futbolistas convocados por el técnico chileno para el duelo de este domingo entre el Deportivo Alavés y el Real Betis en la jornada 21 de LaLiga está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Sergi Altimira, Marc Roca, Nelson Deossa, Pablo Fornals e Iván Corralejo; y los atacantes Antony dos Santos, Ez Abde, Pablo García, Chimy Ávila y Cédric Bakambu.