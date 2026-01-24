Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el Sevilla - Athletic de LaLiga EA Sports

Encuentro marcado por las bajas en ambos conjuntos: el local, pendiente de no caer al pozo; el visitante, con una última 'bala' en Champions, de no despegarse de Europa

El Sevilla FC, que vio cómo Akor Adams cortaba 'in extremis' en Elche el pasado lunes una racha de cuatro partidos sin marcar y perdiendo, busca un punto de inflexión en su feudo ante un Athletic Club que está pagando este curso su participación en Champions League, ya que tiene la séptima plaza (última que debería dar derecho a sellar el pasaporte) a ocho puntos. Sin dejar de ser importante no despegarse demasiado, como para su anfitrión no caer ante la presión de los que están en el pozo o cerca, los de Ernesto Valverde tienen el próximo miércoles en su mano meterse en los dieciseisavos de la máxima competición continental, por lo que pueden tener la mente en otro lado. Plaga de bajas en ambos.

Sevilla FC - Athletic Club: los árbitros

El encuentro correrá a cargo de Hernández Maeso, adscrito al colegio extremeño, auxiliado desde la sala VOR por el madrileño Pizarro Gómez. Con el primero a los mandos, natural de Bruselas, los nervionenses sólo ganaron la primera de las seis veces que le dirigió (1V 2E 3D), encadenando dos derrotas, una de ellas en la primera vuelta de este curso en San Mamés (3-2). Los bilbaínos han hecho pleno de triunfos con él como juez (tres de tres).

Sevilla FC - Athletic Club: fecha y hora del partido de la jornada 21ª de LaLiga

El choque, correspondiente a la jornada 21ª de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 24 de enero de 2026 a partir de las 18:30 horas. El pronóstico meteorológico entonces en la capital hispalense es de cielos parcialmente nubosos, con unos 12-13º de temperatura y casi nulas (1%) posibilidades de lluvia.

Sevilla FC - Athletic Club: canal y dónde ver en TV en directo

El duelo entre nervionenses y vizcaínos será retransmitido por DAZN LaLiga y podrá verse en directo tanto en la plataforma británica como en los diales dispuestos en Movistar TV (55) y Orange TV (113).

Sevilla FC - Athletic Club: dónde seguir online en directo

ESTADIO Deportivo ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre Sevilla FC y Athletic Club. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto en el siguiente enlace de www.estadiodeportivo.com. Asimismo, tras el final del duelo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los jugadores nervionenses y las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta o la sala de prensa del feudo hispalense.