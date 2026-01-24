Arrasate despeja las dudas sobre la salida de Mascarell: "Me centro en que está en un gran momento y en que mañana volverá a jugar"

El RCD Mallorca afronta la visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano con el mercado de fondo y varias incertidumbres abiertas. Jagoba Arrasate pide reforzarse, no debilitarse, y centra el discurso en la solidez defensiva ante uno de los escenarios más exigentes del curso

El Mallorca llega a una de esas semanas en las que todo se mezcla: mercado, resultados y exigencia competitiva. A falta de una semana para que cierre el mercado invernal, los rumores de salida han vuelto a rodear al vestuario bermellón, con Omar Mascarell como principal foco de atención. Mientras tanto, el equipo de Jagoba Arrasate se prepara para visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano, un escenario que no admite distracciones ni medias tintas.

El técnico vasco compareció con un mensaje claro: la prioridad es competir y mejorar, especialmente lejos de casa. El mercado está abierto, sí, pero Arrasate insiste en que el Mallorca debe salir fortalecido de enero, no debilitado. Hasta que eso se resuelva, toca centrarse en un partido que exige la mejor versión colectiva, sobre todo en defensa.

Un examen defensivo en uno de los campos más duros

Arrasate no escondió la dificultad del reto. El Metropolitano es, en sus palabras, "uno de los campos más complicados", y los números lo avalan: el Atlético solo ha cedido un empate como local. En ese contexto, el Mallorca sabe que cualquier concesión se paga caro. "Necesitamos nuestra mejor versión, sobre todo a nivel defensivo", insistió el entrenador, señalando la solidez como la gran asignatura pendiente.

El precedente más reciente tampoco invita al intercambio de golpes. El técnico recordó el partido vibrante ante el Athletic, atractivo para el espectador, pero incómodo para sus intereses. "Un toma y daca no sería bueno para nosotros", explicó, apostando por un ritmo más controlado y un equipo más compacto. La idea es clara: minimizar riesgos y competir desde el orden.

Los números a domicilio refuerzan ese discurso. Solo cinco puntos lejos de casa obligan a una mejora progresiva, aunque Arrasate matiza que no siempre un buen partido se traduce en victoria. La clave, repite, está en cerrar el grifo atrás y ser más fiables en los momentos críticos.

Bajas, dudas y decisiones en defensa

El parte médico condiciona el planteamiento. Toni Lato y Marash Kumbulla son bajas por problemas musculares y no estarán disponibles, aunque el club confía en recuperarlos para el próximo fin de semana. A esas ausencias se suma la duda de Antonio Raíllo, una decisión que se tomará valorando riesgos.

Arrasate fue transparente con el caso del capitán. Confía en él, pero no quiere forzar una situación que pueda derivar en una lesión mayor. “El miedo está en que pueda acarrear una lesión peor”, reconoció, dejando claro que la prudencia pesa tanto como la jerarquía del futbolista.

En los laterales, el técnico deslizó que tiene la decisión bastante clara, aunque durante la semana surgieron dudas por el buen rendimiento de las alternativas. Destacó la predisposición de Mateu Morey, uno de esos jugadores siempre dispuestos a sumar, sea cual sea el contexto.

Mascarell, Muriqi y el ruido del mercado

El nombre de Mascarell ha sido el más repetido en los últimos días, tras informarse de una oferta importante procedente de Brasil. Arrasate optó por separar planos. “Me centro en que está en un gran momento y en que mañana volverá a jugar”, afirmó, insistiendo en que lo que se hable entre club y jugador pertenece a otra esfera.

El mensaje desde el banquillo es que el Mallorca quiere mantener a sus piezas clave. "El mercado está abierto y nunca sabes lo que puede pasar, pero tenemos que reforzarnos, no debilitarnos", subrayó el técnico, dejando la puerta abierta a movimientos, siempre que sean para sumar.

En ese mismo bloque aparece Vedat Muriqi, sobre quien Arrasate fue claro. Si se habla de él es porque está llamando la atención. El entrenador lo ve bien, con buena mentalidad, y lo considera un futbolista fundamental para el equipo. La prioridad, ahora mismo, es proteger ese núcleo competitivo.

También hubo tiempo para valorar la adaptación de Justin Kalumba, aún en proceso de aclimatarse a una exigencia distinta. Arrasate no descarta que pueda ayudar en estos partidos, pero asume que el contexto requiere paciencia.

El balance personal de Arrasate ante Diego Simeone es considerablemente negativo: 15 enfrentamientos, 13 derrotas. Aun así, el técnico del Mallorca prefiere quedarse con lo positivo. Reconoce la jerarquía del rival y de su entrenador, pero firma competir cada año contra ellos como síntoma de estar en el lugar adecuado.